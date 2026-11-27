Các bạn trẻ tập luyện, giao lưu vật tay tại Công viên Thanh Quảng (phường Hạc Thành).

Mỗi buổi chiều chủ nhật, một góc công viên Thanh Quảng (phường Hạc Thành) lại nhộn nhịp đông vui với một nhóm bạn trẻ tập luyện, giao lưu vật tay. Tiếng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng hô cổ vũ tạo nên một bức tranh vận động đầy năng lượng giữa lòng đô thị, thu hút cả những người đi dạo trong công viên dừng chân theo dõi với ánh mắt tò mò, thích thú.

Người đặt những viên gạch đầu tiên cho hoạt động này là anh Cố Đình Tiến (SN 1996) ở xã Thọ Bình. Cách đây 4 năm, anh Tiến bắt đầu kết nối những người cùng sở thích, tổ chức các buổi tập luyện và giao lưu. Từ những buổi gặp gỡ nhỏ lẻ ban đầu, phong trào vật tay xứ Thanh dần lan tỏa, thu hút hàng trăm bạn trẻ, ở khắp các địa phương tham gia tập luyện thường xuyên. Nhóm “Hội vật tay Thanh Hóa” trên Facebook trở thành ngôi nhà chung sôi nổi với hơn 1.500 thành viên, nơi mọi người cùng đăng tải video tập luyện, phân tích kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm và hẹn nhau ra sân mỗi dịp cuối tuần.

“Điều vui nhất là sau 4 năm, số lượng thành viên ngày càng đông, có nhiều bạn trẻ từ chưa biết gì về vật tay đã gắn bó, tiến bộ và tham gia nhiều giải đấu trong tỉnh và toàn quốc. Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì phong trào, tạo điều kiện để mọi người có cơ hội rèn luyện thể chất, xây dựng tinh thần đoàn kết và phát hiện thêm những nhân tố có khả năng thi đấu”, anh Tiến cho biết.

Với một số bạn trẻ khác, vật tay còn là cách để duy trì thói quen vận động, hình thành lối sống lành mạnh. “Từ ngày tập luyện vật tay, rồi giao lưu, thi đấu, thể lực của em cải thiện rõ rệt, cổ tay và cánh tay khỏe hơn nhiều, nhất là tinh thần lúc nào cũng phấn chấn. Em cũng đã giành nhiều huy chương ở các giải vật tay phong trào ở miền Bắc”, em Nguyễn Quang Duy, 17 tuổi ở phường Bỉm Sơn chia sẻ.

Vốn xuất hiện từ rất lâu trong đời sống thường ngày, vật tay từng được biết đến như một trò chơi thử sức giữa bạn bè, người thân hoặc những người có chung niềm đam mê vận động. Chỉ cần một mặt bàn, hai cánh tay nắm chặt lấy nhau và một điểm tựa vững vàng, cuộc phân định thắng thua có thể bắt đầu. Sự đơn giản ấy khiến vật tay trở thành hoạt động gần gũi, dễ tiếp cận. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng đơn giản ấy lại là một môn thể thao có tính chuyên môn, đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật, khả năng kiểm soát cơ thể và bản lĩnh thi đấu.

Trên thế giới, vật tay đã được tổ chức thành các giải đấu ở nhiều cấp độ, thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) và người hâm mộ. Tại Việt Nam, vật tay giờ đây đã vươn mình, khẳng định vị thế của một môn thể thao giải trí bài bản, chuẩn hóa về luật lệ, chuyên nghiệp trong công tác trọng tài và luôn đặt sự an toàn của VĐV lên hàng đầu.

Trong năm 2026, phong trào vật tay có thêm nhiều hoạt động đáng chú ý, tiêu biểu như Giải Vật tay liên tỉnh năm 2026 do Hội Thể thao giải trí TP Hà Nội, UBND phường Tiên Sơn (Ninh Bình) và Công ty Cổ phần tập đoàn Gym Group phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam hay Giải vô địch Vật tay

VN-Strength 2026, giải Vật tay Hà Nội mở rộng... Nhiều bạn trẻ đã tự đứng ra xin theo học các lớp trọng tài từ Liên đoàn Vật tay quốc tế (IFA), rồi tổ chức nhiều sự kiện thi đấu hấp dẫn. Đặc biệt, một số VĐV Việt Nam đã ghi dấu ấn tại các sân chơi quốc tế, góp phần đưa hình ảnh vật tay Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng thể thao khu vực.

Khi cuộc đấu khép lại, chiến thắng có thể thuộc về một người, nhưng giá trị mà vật tay mang lại không chỉ được đo bằng kết quả trên bảng thành tích. Đó còn là những giờ tập luyện bền bỉ, những tình bạn được vun đắp, những giới hạn được chinh phục và tinh thần thể thao được lan tỏa. Chính những điều nhỏ bé ấy đang làm nên sức sống của vật tay trong nhịp đập sôi động của thể thao hiện đại.