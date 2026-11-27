Từng bị xem là nền bóng đá "lót đường" ở Đông Nam Á và châu lục, Campuchia đang tạo tiếng vang tại sân chơi AFC Champions League Two 2026/27. Hai đại diện của nước này liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại những đối thủ đến từ các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau 5 lượt trận, Svay Rieng FC đứng thứ hai bảng G với 10 điểm, trong khi Phnom Penh Crown dẫn đầu bảng H với 9 điểm. Svay Rieng vừa thắng Machida Zelvia (Nhật Bản) 2-0 còn Phnom Penh Crown từng đánh bại Gangwon FC (Hàn Quốc) 2-1 ngay trên sân khách.

Những chiến thắng ấy không chỉ đến từ chất lượng đội hình, mà còn phản ánh quá trình đầu tư dài hạn của hai CLB. Thay vì chỉ tập trung vào thành tích trước mắt, Svay Rieng và Phnom Penh Crown chú trọng chuyên nghiệp hóa bộ máy vận hành, tuyển trạch và đào tạo cầu thủ trẻ.

Mô hình vận hành châu Âu

Trong hai CLB này, Svay Rieng là trường hợp thể hiện rõ nhất quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý. Doanh nhân Dy Vichea tiếp quản đội bóng từ năm 2013. Đến năm 2017, Christopher Grant, người Scotland, gia nhập CLB và giữ vai trò tổng giám đốc, tham gia tái cấu trúc bộ máy vận hành.

Theo chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), Grant cho biết CLB xây dựng các bộ phận chuyên trách về truyền thông, tiếp thị, kinh doanh, nhân sự và tài chính. Những công việc này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bộ phận chuyên môn như cách vận hành thường thấy ở nhiều đội bóng quy mô nhỏ.

Đáng chú ý, Svay Rieng sớm ứng dụng công nghệ vào tuyển trạch. Đội bóng này sử dụng hai nền tảng Wyscout và InStat để phân tích trận đấu, đánh giá cầu thủ và tìm kiếm mục tiêu chuyển nhượng. CLB còn có chuyên viên phân tích làm việc toàn thời gian, giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu để xây dựng chiến thuật và lựa chọn nhân sự.

Sân nhà của Svay Rieng được đầu tư nâng cấp qua nhiều giai đoạn, sức chứa hiện tại khoảng 7.500 chỗ và đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế. Ảnh: Svay Rieng FC.

Thay vì chỉ dựa vào danh tiếng hoặc hồ sơ thi đấu, Svay Rieng tìm cách đánh giá cầu thủ dựa trên năng lực chuyên môn và mức độ phù hợp với lối chơi. Đội bóng cũng đầu tư vào khoa học thể thao, y học nhằm theo dõi thể trạng, cải thiện hiệu suất và hạn chế chấn thương.

Một hướng đi dài hạn khác là đào tạo trẻ. Năm 2024, Svay Rieng ra mắt học viện nội trú tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), hướng đến tuyển chọn tài năng trên phạm vi toàn quốc. Các học viên được cung cấp chương trình huấn luyện, giáo dục văn hóa, chế độ dinh dưỡng và hỗ trợ sinh hoạt.

Cách làm này cho thấy CLB không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường chuyển nhượng. Việc xây dựng nguồn cầu thủ kế cận được đặt bên cạnh mục tiêu nâng cấp đội một.

Cựu HLV Svay Rieng Pep Munoz từng chia sẻ với tờ Cambodianess rằng thành công của đội bóng đến từ tầm nhìn của ban lãnh đạo và việc đầu tư đồng bộ vào cầu thủ, cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng cùng những điều kiện cần thiết để phát triển chuyên môn.

Nền móng từ đào tạo trẻ

Phnom Penh Crown có hướng tiếp cận khác, trong đó đào tạo trẻ và phát triển thương hiệu được chú trọng từ sớm. Năm 2010, đội bóng thành lập PPCFC Elite Football Academy, được AFF giới thiệu là học viện bóng đá hoàn chỉnh đầu tiên tại Campuchia.

Ở giai đoạn đầu, học viện tuyển chọn 22 cầu thủ dưới 13 tuổi trên phạm vi toàn quốc. CLB này còn hợp tác với Asia Pacific Football Academy của New Zealand để triển khai chương trình huấn luyện. Các học viên vừa tập luyện bóng đá vừa được duy trì việc học văn hóa, với cơ sở nội trú, sân tập và những điều kiện sinh hoạt riêng.

Cố chủ tịch của Phnom Penh Crown là Rithy Samnang từng tiết lộ chi phí vận hành học viện vào thời điểm đó khoảng 120.000 USD mỗi năm, được CLB cùng các nhà tài trợ và đối tác đóng góp. Đây là khoản đầu tư đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá Campuchia khi ấy còn nhiều hạn chế về điều kiện đào tạo trẻ.

Đến năm 2023, Phnom Penh Crown tổ chức Smart Youth League với bảy nhóm tuổi từ U10 đến U20 cùng bảy đội nữ, thu hút khoảng 1.500 cầu thủ và 150 HLV tham gia.

Phnom Penh Crown xây dựng hệ thống đào tạo trẻ từ sớm, xem học viện bóng đá là nền tảng phát triển lực lượng kế cận cho đội một. Ảnh: Phnom Penh Crown FC.

Bên cạnh chuyên môn, CLB còn sớm tìm cách khai thác giá trị thương mại của bóng đá. Năm 2014, Phnom Penh Crown ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Dentsu Sports Asia nhằm phát triển nội dung bóng đá, tiếp thị và nhận diện thương hiệu cho các doanh nghiệp tại Campuchia. Đội bóng này nhìn nhận hoạt động CLB không chỉ gói gọn trong những trận đấu, mà còn gắn với truyền thông, nhà tài trợ và cộng đồng người hâm mộ.

Hai mô hình có điểm khác biệt, nhưng cùng hướng đến việc xây dựng tổ chức bóng đá có nền tảng lâu dài. Svay Rieng tập trung vào quản trị, tuyển trạch dữ liệu và khoa học thể thao, trong khi Phnom Penh Crown sớm đầu tư vào học viện và phát triển hệ sinh thái thương mại.

Chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC (Hàn Quốc) của Phnom Penh Crown hay màn vùi dập Port FC (Thái Lan) 4-1 của Svay Rieng cho thấy hiệu quả của việc kết hợp cầu thủ ngoại với lực lượng bản địa. Tuy nhiên, ngoại binh chỉ có thể giải quyết một phần bài toán chuyên môn. Đào tạo cầu thủ trẻ và xây dựng hệ thống vận hành mới là yếu tố quyết định khả năng duy trì sức cạnh tranh lâu dài.

Thành công của hai CLB này chưa thể đại diện cho toàn bộ bóng đá Campuchia, bởi chất lượng giải quốc nội, bóng đá trẻ và đội tuyển Campuchia vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Dù vậy, Svay Rieng và Phnom Penh Crown đang cho thấy một hướng đi đáng chú ý: Muốn cạnh tranh ở châu lục, các CLB không thể chỉ trông chờ vào những bản hợp đồng đắt giá, mà cần đầu tư nghiêm túc vào nền móng phía sau đội một.