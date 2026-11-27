Chiều 27-11, Giải bóng bàn Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII - năm 2026 tiếp tục diễn ra các trận bán kết nội dung đồng đội nâng cao, vòng bảng đồng đội phong trào, đơn nữ dưới 45 tuổi... tại Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Đáng chú ý trong chiều nay (27-11) là 2 trận bán kết ở nội dung đồng đội nam nâng cao giữa Câu lạc bộ (CLB) Vieted Hoàng Tuấn thắng và CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang; CLB Thái Hà ABC và CLB Sơn Tè XYZ.

Ở trận đấu đầu tiên giữa CLB Vieted Hoàng Tuấn và CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang, với sự góp mặt của nhiều tay vợt xuất sắc, đội Vieted Hoàng Tuấn đã giành chiến thắng áp đảo trước Văn phòng Luật sư Hưng Giang với tỷ số 3-0.

Điểm nhấn của trận đối đầu giữa CLB Vieted Hoàng Tuấn và CLB Văn phòng Luật sư Hưng Giang là trận đấu có sự góp mặt của tay vợt Nguyễn Anh Tú (đội tuyển Bóng bàn quốc gia).

Với bản lĩnh của nhà vô địch ở nhiều giải đấu, Anh Tú đã đem đến cho người hâm mộ màn trình diễn hết sức thuyết phục.

Những cuộc trao đổi chiến thuật giữa các tay vợt và huấn luyện viên diễn ra thường xuyên để giữ vững tâm lý thi đấu.

Ở trận bán kết thứ 2 là cuộc chạm trán giữa CLB Thái Hà ABC và CLB Sơn Tè XYZ.

Ở trận thi đấu này, các tay vợt đã đem đến cho người xem màn rượt đuổi tỷ số rất gay cấn.

Các tay vợt đã đưa người hâm mộ đến từng cung bậc cảm xúc khi theo dõi trận đấu.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, CLB Thái Hà ABC đã giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước CLB Sơn Tè XYZ và vào chung kết.

Trọng tài tập trung cao độ trong từng pha bóng, bảo đảm chính xác tuyệt đối.

Giải đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cổ vũ cho các tay vợt.

Các tay vợt thi đấu ở nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi.

Sự góp mặt của nhiều tay vợt trẻ ở độ tuổi 12, 13 đem đến làn gió mới cho giải đấu.