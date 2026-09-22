Mới đầu mùa lũ, đê bao cồn Thanh Long lại lở

Đê bao cồn Thanh Long tiếp tục sạt lở.

Đoạn đê cồn Thanh Long bị sạt lở﻿ dài khoảng 40m, ăn sâu vào bờ 6 - 8m. Một xe cuốc được huy động túc trực để phục vụ gia cố đê trước đó cũng bị cuốn trôi xuống sông. Mới đây, chiều 18/9, bờ đê tại khu vực này tiếp tục sạt lở đoạn gần 10m, ăn sâu 4 - 5m.

Ông Phan Thanh Minh (người dân sống trên cồn) cho biết, khu vực này có hố xoáy hàm ếch, gặp nước lên và chảy mạnh khiến bờ đê sụp xuống sông. Đoạn đê này rộng khoảng 3m, cao gần 3m, vừa được gia cố, đắp mới hồi cuối năm ngoái.

Theo lãnh đạo UBND xã Quới Thiện, trước mắt, địa phương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường gia cố đê, ngăn nước tràn để bảo vệ tài sản, tính mạng người dân, không để bà con ở lại trên cồn vào ban đêm. Địa phương đã có kế hoạch đưa toàn bộ các hộ dân còn sống trên cồn vào khu tái định cư trong đất liền.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, sạt lở cũng cuốn trôi 46m đê, ăn sâu vào bờ cồn Thanh Long khoảng 3m, tạo thành hố sâu. Chính quyền địa phương huy động lực lượng gia cố tạm thời.

Trước đó, sau đợt triều cường tháng 10/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở﻿ đê bao cồn Thanh Long. Chính quyền sau đó huy động lực lượng gia cố, đắp lại đoạn đê dài gần 600m, rộng khoảng 3m, cao gần 3m. Tuy nhiên, đến nay, sạt lở tại cồn vẫn tiếp diễn.

Cồn Thanh Long thuộc ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, được phù sa sông Cổ Chiên bồi đắp. Những năm đầu thế kỷ 20, cồn có thời điểm rộng khoảng 50 ha, với gần 40 hộ, khoảng 120 người sinh sống. Từ năm 2016 đến nay, cồn Thanh Long liên tục bị sạt lở, diện tích cồn hiện chỉ còn gần 30 ha, xuất hiện nhiều hố xoáy nguy hiểm. Hiện, 36 hộ còn đất canh tác trên cồn, trong đó 6 hộ, với hơn 20 người trực tiếp sinh sống, sản xuất.

Tỉnh Vĩnh Long từng đề xuất làm kè rọ đá xung quanh cồn Thanh Long, vốn khoảng 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, giải pháp này không hiệu quả do lòng sông quá sâu. Do vậy, tỉnh đã đưa vào quy hoạch phương án chuyển cồn Thanh Long thành mỏ vật liệu.