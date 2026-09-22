Cận cảnh những điểm sạt lở trên đèo Prenn và các cửa ngõ ra vào Đà Lạt

Chiều 19/9, tại Km225+200, đoạn qua đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) 3 viên đá từ trên cao rơi xuống lòng đường, rất may không gây thương vong về người. Ngay trong đêm, một tảng đá chênh vênh có nguy cơ rớt xuống đường đã được lực lượng chức năng chủ động đánh sập để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, hiện trường vụ sạt lở đã được khắc phục. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, đất đá từ bên trên vẫn có thể đổ ập xuống bên dưới bất cứ lúc nào khiến người dân và du khách lo lắng mỗi khi qua lại.

Theo ông Phạm Văn Thái Bình, Giám đốc Ban Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát tình trạng tuyến đèo, đặc biệt tại khu vực vừa xảy ra sạt lở, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện đi lại.

Ngoài điểm sạt lở trên, đèo Prenn hiện tại xuất hiện thêm điểm sạt lở lớn tại vị trí từng xảy ra sạt lở vào ngày 17/11/2025, ảnh hưởng một phần nền đường hướng từ Đà Lạt đi TP.HCM.

Sau sự cố, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả đã huy động nhân lực, máy móc và vật tư để khắc phục, gia cố điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên tuyến.

Một đoạn taluy âm trên đèo Prenn bị chảy trượt xuống bên dưới rất sâu.

Đoạn taluy bị sụt lún, đất đá trôi trượt xuống bên dưới tạo thành hàm ếch rộng. Các công nhân dùng bạt che chắn để hạn chế nước mưa làm đất đá tiếp tục chảy trượt.

Những mảng đồi, đất nằm chênh vênh ngay trên đầu người đi đường tại đèo Prenn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Cả vạt đồi, cây cối bị phong tỏa vì nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn.

Đất đá, cây cối trơ gốc rễ treo lơ lửng trên đầu người đi đường rất nguy hiểm.

Trong buổi khảo sát thực tế tình hình sạt lở trên đèo Prenn Đà Lạt sáng 21/9, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo này. Đồng thời, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị huy động mọi lực lượng tập trung khắc phục ngay điểm sạt lở. Thành lập tổ công tác túc trực 24/24 giờ để chủ động ứng phó với tình huống mới phát sinh.

Trong khi đó, trưa 21/9, trên tỉnh lộ 722 từ Đà Lạt đi Đắk Lắk, đoạn qua phường LangBiang - Đà Lạt xảy ra hai điểm sạt lở đất, kéo theo gần chục cây thông bật gốc, ngã chắn ngang mặt đường, gây cản trở giao thông.

Đất đá từ taluy tràn xuống đường, nhiều cây thông bị bật gốc, đổ chắn ngang khiến các phương tiện không thể đi lại thuận lợi qua khu vực này.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã cưa hạ và tỉa các cây thông nằm gần đường có dấu hiệu đổ ngã giúp người dân an tâm đi lại khi mưa to gió lớn.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo còn diễn biến phức tạp, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường khảo sát, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố sạt trượt trên những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh để bảo vệ an toàn cho người dân và du khách.