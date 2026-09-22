Đảm bảo Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh trang trọng, an toàn, tiết kiệm

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, đến ngày 15-9, Đại hội đã tổ chức thi đấu 13/19 môn thể thao; trao 150 bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các vận động viên xuất sắc.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội được sơ duyệt vào ngày 23-9; tổng duyệt vào ngày 24-9. Lễ Khai mạc chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 26-9 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 cùng các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên.

Lễ khai mạc gồm các nội dung: diễu binh, diễu hành, biểu dương lực lượng với 34 khối. Một trong những hoạt động điểm nhấn của Lễ khai mạc là hành trình xin lửa, rước đuốc từ Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, về Sân vận động tỉnh.

Đến nay, công tác chuẩn bị chương trình đồng diễn nghệ thuật, diễu binh, diễu hành và các phương án phục vụ Đại hội cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Kịch bản và phương án liên quan đến công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự, rà phá bom mìn, bắn pháo hoa, y tế, dự phòng nguồn điện và các tình huống phát sinh đã được xây dựng, sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng đánh giá cao kết quả, tiến độ triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Tổ chức.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác đưa đón lực lượng tham gia diễu hành và lực lượng làm nền; bố trí khu vực trông giữ phương tiện; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Các đơn vị liên quan cần chủ động phương án dự phòng, kịp thời khắc phục trong thời gian nhanh nhất nếu xảy ra sự cố về điện và các tình huống phát sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng nhấn mạnh, từ nay đến thời điểm khai mạc không còn nhiều thời gian, các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm điều kiện tốt nhất để Lễ khai mạc và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thành công.