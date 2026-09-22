Chủ tịch Quốc hội lưu ý chính sách thuế với suất ăn bệnh viện, trường học

Tại Phiên họp chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Media Quốc hội

Cần nghiên cứu phương án hỗ trợ trực tiếp vào bữa ăn học đường

Cho ý kiến về chính sách ưu đãi thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn học đường và y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhất trí với mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp tham gia, song cho rằng cần nghiên cứu phương án hỗ trợ trực tiếp vào bữa ăn học đường thay vì ưu đãi thông qua doanh nghiệp cung cấp suất ăn.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, việc miễn học phí đã được các địa phương triển khai, trong khi chính sách bữa ăn trưa miễn phí có thể thực hiện linh hoạt từ ngân sách địa phương hoặc nguồn xã hội hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban VH&XH của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị làm rõ cơ chế áp dụng ưu đãi thuế, bởi nhiều doanh nghiệp hiện cung cấp suất ăn cho nhiều nhóm đối tượng như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, hãng hàng không. Trường hợp miễn, giảm thuế cần xác định rõ doanh thu từ lĩnh vực giáo dục, y tế và các hoạt động kinh doanh khác; đồng thời có cơ chế bảo đảm phần lợi ích từ ưu đãi thuế được chuyển thành chất lượng bữa ăn.

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Các ý kiến tại phiên họp cũng lưu ý việc phân tách doanh thu suất ăn phục vụ giáo dục, y tế với hoạt động kinh doanh khác có thể làm phát sinh thủ tục hành chính. Đặc biệt, miễn thuế cho doanh nghiệp chưa chắc bảo đảm giảm giá hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn.

Tiếp tục làm rõ căn cứ, phạm vi và tác động của chính sách

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận công tác chuẩn bị của Bộ Tài chính và Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với dự án luật. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hồ sơ dự án phải bảo đảm đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cần có báo cáo thẩm định chính thức của Bộ Tư pháp trước khi trình UBTVQH.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, y tế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn, gắn với các chủ trương lớn về miễn học phí, chăm sóc sức khỏe nhân dân và khuyến khích cung cấp suất ăn cho học sinh tại trường.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ căn cứ, phạm vi và tác động của chính sách, bảo đảm ưu đãi thuế thực sự mang lại lợi ích cho người thụ hưởng.

Về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập, tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đánh giá kỹ tác động đến thu ngân sách, cân nhắc giữa chi phí ngân sách và lợi ích chính sách. Đồng thời, cần xác định rõ tiêu chí, điều kiện chứng minh cơ sở giáo dục tư thục hoạt động "không vì lợi nhuận".

Đối với đất giáo dục sử dụng đa mục đích, Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ diện tích được miễn và diện tích phải nộp thuế. Riêng đề xuất bãi bỏ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất lấn chiếm, cần làm rõ cơ sở chính trị, thực tiễn, không để chính sách tạo kẽ hở hợp thức hóa sai phạm và làm mất công bằng về nghĩa vụ tài chính.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa đổi các luật thuế là cần thiết, nhưng cần chú trọng tính ổn định dài hạn và năng lực thực thi dựa trên dữ liệu. Trong đó, cần nghiên cứu cơ chế tự động điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, hệ số thuế đất; đánh giá định kỳ hiệu quả ưu đãi thuế và tăng cường liên thông dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

"Đây là những nội dung mang tính nguyên tắc, bắt buộc phải được 'đóng đinh' ngay trong luật, không giao quy định bằng nghị định", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp tục cân nhắc kỹ chính sách thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn, rà soát đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn. Trường hợp tiếp tục đề xuất, cần làm rõ điều kiện, tiêu chí hưởng ưu đãi, cơ chế xác định thu nhập được ưu đãi, công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, đồng thời có cơ chế đánh giá hiệu quả chính sách.