Việt Nam tham gia diễn tập đa quốc gia trong khuôn khổ ADMM+

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Indonesia, Trung tướng Rui F.G.P. Duarte, cho rằng những thách thức an ninh hiện nay ngày càng phức tạp và có mối liên hệ chặt chẽ.

Ngày 22/9, Indonesia khai mạc Diễn tập thực binh kết hợp của 3 Nhóm chuyên gia thuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+), mang tên Exercise Trident Resolve 2026, tại Cilegon, tỉnh Banten, với sự tham gia của khoảng 2.200 quân nhân đến từ 19 quốc gia.

Đây là hoạt động hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ADMM+ nhằm nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là những thảm họa có thể gây tác động vượt ra ngoài biên giới quốc gia.

Đoàn Việt Nam gồm 18 quân nhân do Đại tá Đoàn Văn Thận, Trợ lý Phòng chống thiên tai, Cục cứu hộ - Cứu nạn làm Trưởng đoàn, tham gia diễn tập.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, diễn tập lần này kết hợp đồng thời 3 lĩnh vực gồm Hỗ trợ nhân đạo và Cứu trợ thảm họa (HADR), Quân y (Military Medicine - MM) và An ninh mạng (Cyber Security).

Việc tích hợp 3 nhóm chuyên gia trong một cuộc diễn tập thực binh nhằm kiểm tra khả năng vận hành các cơ chế phối hợp đa quốc gia trong những tình huống khẩn cấp phức tạp.

Kịch bản diễn tập Trident Resolve 2026 được xây dựng xoay quanh các thảm họa quy mô lớn, trong đó có động đất, hoạt động núi lửa và sóng thần. Các nội dung bao gồm phối hợp cứu trợ nhân đạo, hoạt động quân y và xử lý những tình huống liên quan đến thông tin, liên lạc và an ninh mạng.

Kế hoạch diễn tập trước đó của Bộ Quốc phòng Indonesia cũng xác định khu vực Banten là địa điểm trung tâm cho hoạt động mô phỏng ứng phó thảm họa liên hợp.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Jakarta, Đại tá Đoàn Văn Thận, Trưởng đoàn Việt Nam cho biết Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia cả 3 nội dung diễn tập về quân y, cứu hộ cứu nạn và an ninh mạng.

Các quân nhân Việt Nam tham gia diễn tập lần này đều từng tham gia tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela và tổ chức các bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan.

Đoàn Việt Nam tham gia với tinh thần trao đổi kinh nghiệm với các nước ASEAN từ những cuộc tham gia tìm kiếm cứu nạn ở nước ngoài cũng như triển khai bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các nước ASEAN và những nước đối tác nhằm nâng cao hơn nữa khả năng triển khai tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Indonesia, Trung tướng Rui F.G.P. Duarte, cho rằng những thách thức an ninh hiện nay ngày càng phức tạp và có mối liên hệ chặt chẽ.

Các thảm họa như động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt hay cháy rừng không chỉ gây thiệt hại tại nơi xảy ra thảm họa mà còn có thể làm gián đoạn hàng không, hệ thống y tế, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng.

Theo ông Rui, quy mô lớn của những thảm họa đòi hỏi các nước phải có hành động tập thể, chia sẻ kiến thức và nâng cao khả năng phối hợp.

Trong khi đó, Thiếu tướng Darwin Cox, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18, Lục quân Mỹ khu vực Thái Bình Dương, nhấn mạnh, vượt ra ngoài các mục tiêu hoạt động, sự kiện này cũng củng cố niềm tin và tình hữu nghị giữa các quốc gia tham gia.

Diễn tập Trident Resolve 2026 kéo dài đến ngày 25/9, có sự tham gia của các thành viên ASEAN và 8 nước đối tác ADMM+ là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ.

Việc Indonesia đăng cai cuộc diễn tập cho thấy ADMM+ tiếp tục tập trung vào các hoạt động hợp tác thực chất, trong đó khả năng phối hợp ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo ngày càng được coi là một nội dung quan trọng của hợp tác quốc phòng khu vực.

Bên cạnh hoạt động huấn luyện, Nhóm chuyên gia về Quân y do Indonesia và Mỹ đồng chủ trì còn triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng, trong đó có Phát triển y tế cộng đồng theo dự án (PCMD) và Cung cấp hỗ trợ y tế (MAP), mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân địa phương./.