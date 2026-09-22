Mưa lớn ở Đà Nẵng khiến đá tảng lăn xuống đường, taluy chân đèo Liêu sạt lở

Ngày 22/9, Công an xã Quế Phước cho biết, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại khu vực Gành Dinh, thôn Tứ Trung. Đất đá từ sườn núi tràn xuống, nhiều tảng đá lớn lăn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, bố trí người chốt chặn và tạm thời ngăn người, phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đá tảng từ sườn núi lăn xuống, chắn một phần mặt đường tại khu vực Gành Dinh. Ảnh: Q.P

Lực lượng chức năng xã Quế Phước lập chốt, tạm cấm người và phương tiện qua khu vực sạt lở Gành Dinh. Ảnh: Q.P

Chính quyền địa phương sau đó huy động nhân lực cùng xe xúc lật đến hiện trường thu dọn đất đá. Đến đầu giờ chiều, điểm sạt lở cơ bản được xử lý, giao thông qua khu vực Gành Dinh được khôi phục.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ đá lăn, sạt lở tiếp diễn khi mưa lớn còn kéo dài. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát, hạn chế dừng đỗ hoặc đi qua những khu vực có taluy, sườn đồi núi không ổn định.

Xe xúc được huy động đến hiện trường thu dọn đất đá sau vụ sạt lở ở Gành Dinh. Ảnh: Q.P

Cùng ngày, tại Km41+200, dưới chân đèo Liêu, xã Thạnh Bình, mưa lớn cũng khiến taluy âm bị sạt lở. Đây là vị trí từng xảy ra sự cố trước đó.

Lực lượng chức năng phối hợp đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện và vật tư đến hiện trường khắc phục. Rọ đá được sử dụng để gia cố taluy âm, ổn định nền đường và hạn chế nước mưa tiếp tục gây sạt lở.

Lực lượng chức năng và đơn vị thi công gia cố điểm sạt lở taluy âm dưới chân đèo Liêu. Ảnh: T.B

Trong thời gian xử lý, người điều khiển phương tiện qua khu vực đèo Liêu được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Gia Lai cắm biển cảnh báo các điểm nguy cơ sạt lở

Ngày 22/9, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, cho biết sau nhiều giờ mưa lớn, địa phương phát hiện một số điểm sạt lở cục bộ tại dốc Quy Hòa, dốc Quốc lộ 1D và cuối đường Lê Công Miễn.

Đất đá tràn xuống đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Ảnh: Đ.V

Lực lượng chức năng đã khẩn trương thu dọn đất đá, xử lý các điểm nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và chặn hai đầu tuyến đường nội bộ tại khu vực dốc Quốc lộ 1D để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Đ.V

Tại cuối đường Lê Công Miễn, đất đá từ taluy tràn xuống dài hơn chục mét, phủ một phần mặt đường. Theo ông Tuấn, khu vực này có 16 hộ với 43 nhân khẩu nằm trong diện có nguy cơ nhưng chưa phải di dời. Chính quyền đang tiếp tục kiểm tra, khoanh vùng các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở, sụt lún và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại các khu vực nguy hiểm khi mưa lớn.

18 xã ở Đà Nẵng được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở Ngày 22/9, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực ở Đà Nẵng do ảnh hưởng của mưa lớn. 18 xã được cảnh báo nguy cơ gồm: Chiên Đàn, Phú Ninh, Tam Mỹ, Đức Phú, Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Trà Liên, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Trà Tân và Việt An. Theo dự báo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số khu vực có độ ẩm đất trên 80%, ở trạng thái gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất. Mưa được dự báo còn kéo dài đến ngày 24/9. Trong ngày và đêm 23/9, nhiều nơi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức và Trà My có nơi mưa trên 250mm; Tam Kỳ, Núi Thành và Thăng Bình có nơi trên 200mm.

Hà Nam