Mưa lớn gây ngập nặng nhiều nơi ở Đồng Nai

Mưa lớn gây ngập sâu trên tuyến đường vào phường Trảng Dài. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ghi nhận, trận mưa lớn diễn ra từ 16 giờ chiều cùng ngày trên diện rộng ở thành phố Đồng Nai đã khiến nhiều nơi ngập sâu, giao thông bị đảo lộn.

Tại nhiều đoạn trên các tuyến đường Đồng Khởi, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51... thuộc địa bàn các phường Long Bình, Trảng Dài, Tam Hiệp, mưa lớn gây ngập nước sâu. Các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Trên Quốc lộ 1 đoạn thuộc phường Bình Lộc, hàng trăm phương tiện ô-tô ùn ứ do đường ngập nước.

Ngoài ra, nhiều khu vực các phường, xã của thành phố Đồng Nai xảy ra mưa lớn, gây ngập cục bộ nhiều nơi.

Ngập nước trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Đồng Nai. (Ảnh: CTV)

Trận mưa xảy ra đúng vào lúc giờ cao điểm người lao động đi làm về khiến nhiều phương tiện ngập nước, xe mô-tô chết máy trên đường, giao thông qua nhiều khu vực ùn tắc.

Bản tin cảnh báo ngập của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai phát đi vào lúc 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày cho biết: Hiện tại, một số xã, phường của thành phố Đồng Nai có mưa to và đang tiếp tục mưa. Lượng mưa đo được tại các trạm, gồm: Biên Hòa 55mm; Minh Lập 46mm; Trảng Bom 43mm; Đồng Xoài 38mm...

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Mưa lớn trên diện rộng tại thành phố Đồng Nai chiều 22/9. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Phạm vi ngập lụt trên các tuyến đường, khu vực thấp trũng trên địa bàn nhiều phường, xã. Thời gian ngập lụt khoảng 30 đến 60 phút; ven các sông, suối khu vực ngập lụt có thể lâu hơn do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước ở thượng nguồn đổ về. Độ ngập sâu nhất khoảng 0,5m, ven các sông, suối có thể sâu hơn.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cảnh báo mưa to còn tiếp diễn và diễn ra khu vực lân cận. Do đó, cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, các địa bàn có hệ thống thoát nước chưa bảo đảm hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa.