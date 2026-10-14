Mô hình liên kết sản xuất cà phê bền vững

Thành viên HTX Chiềng Xét trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê.

Mời chúng tôi thưởng thức cốc cà phê do HTX tự sản xuất, ông Quàng Văn Diên, Giám đốc HTX Chiềng Xét, chia sẻ: Nhận thấy lợi ích của việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, năm 2019, tôi đã vận động bà con trong bản thành lập HTX, với 12 thành viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động của HTX gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2023, HTX từng bước ổn định và phát triển mạnh hơn nhờ tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê.

Đến nay, HTX Chiềng Xét có 50 thành viên, với tổng diện tích cà phê sản xuất trực tiếp và liên kết khoảng 100 ha. HTX tham gia chuỗi liên kết cung cấp cà phê thóc cho HTX Cà phê Bích Thao. Để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, HTX chủ động cung cấp phân bón, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho các thành viên về kỹ thuật bón phân, tỉa cành, chăm sóc vườn cây và thu hoạch; đồng thời, cam kết thu mua cà phê với giá cao hơn thị trường. Việc thống nhất quy trình sản xuất góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu, tạo nền tảng phát triển vùng cà phê chất lượng cao. Mỗi năm, HTX sản xuất khoảng 100 tấn cà phê thóc, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng.

HTX Chiềng Xét đầu tư nhà màng phơi cà phê.

Tham gia HTX, anh Lèo Văn Tươi, bản Pảng có 1,5 ha cà phê được tập huấn kiến thức sản xuất mới, hỗ trợ phân bón và tiêu thụ sản phẩm. Anh Tươi chia sẻ: Giá cà phê bán cho HTX cao hơn thị trường từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, vì vậy gia đình yên tâm đầu tư chăm sóc vườn cây, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Mỗi năm, gia đình thu nhập gần 300 triệu đồng.

Vừa quan tâm đến khâu sản xuất, HTX còn chú trọng đầu tư máy móc, cải tiến quy trình sơ chế, nâng cao chất lượng cà phê sau thu hoạch. Hiện, HTX có 3 máy xát vỏ cà phê, mỗi máy có công suất sơ chế khoảng 1 tấn/giờ; đồng thời đầu tư nhà màng để phơi cà phê nhân, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, HTX chú trọng tận dụng phụ phẩm trong quá trình chế biến để giảm chất thải và tiết kiệm chi phí sản xuất. Vỏ cà phê được thu gom, ủ làm phân bón phục vụ chăm sóc vườn cây. Nước thải phát sinh trong quá trình chế biến cũng được thu gom, xử lý và ủ lên men khoảng 3 tháng trước khi sử dụng cho cây trồng theo quy trình phù hợp.

Việc liên kết các hộ sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư công nghệ sơ chế và gắn sản xuất với tiêu thụ, HTX Chiềng Xét đang từng bước phát triển vùng cà phê theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.