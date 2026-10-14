Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045: Tạo không gian phát triển mới

Hướng tới trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại

Ngày 14/10, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 25/9/2026, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045.

Đại diện Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 cho lãnh đạo UBND tỉnh.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm các phường Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và xã Đồng Đăng; một phần phường Kỳ Lừa và các xã Cao Lộc, Hoàng Văn Thụ, Khánh Khê, Chiến Thắng.

Quy hoạch được chia thành giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển khu kinh tế thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, giữ vai trò cầu nối giữa Việt Nam, ASEAN với thị trường Trung Quốc. Đồng thời, đây là một trong những trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm của tỉnh và vùng Đông Bắc.

Theo quy hoạch, đến năm 2035, dân số khu kinh tế khoảng 235.000-240.000 người; đến năm 2045 khoảng 295.000-300.000 người. Diện tích đất xây dựng tương ứng khoảng 10.630-11.000 ha và 13.200-13.700 ha.

Không gian phát triển được chia thành ba vùng chính. Phía Bắc là vùng kinh tế cửa khẩu và đô thị; vùng trung tâm là đô thị Lạng Sơn; phía Nam tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp.

Tại vùng phía Bắc, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được ưu tiên phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh. Khu vực Tân Thanh cũng được định hướng theo mô hình này, với trọng tâm phát triển cảng cạn Tân Thanh, từng bước hình thành khu phi thuế quan và khu hợp tác qua biên giới khi đủ điều kiện theo quy định.

Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch đặt ra định hướng nghiên cứu phát triển các khu trung chuyển hàng hóa, khu chế xuất, cảng cạn và dịch vụ logistics gắn với đầu mối giao thông, ga đường sắt. Không gian đô thị Đồng Đăng được đầu tư mở rộng, gắn với dịch vụ thương mại và du lịch.

Trong khi đó, vùng đô thị Lạng Sơn tiếp tục được nâng cấp hạ tầng, phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại. Vùng phía Nam được định hướng trở thành khu vực trọng tâm phát triển công nghiệp, kết hợp kho tàng, bến bãi và dịch vụ du lịch.

Quá trình phát triển phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ cảnh quan và môi trường. Quy hoạch cũng yêu cầu kiểm soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở đất, lũ quét, hạn chế tác động đến lưu vực thoát nước sông Kỳ Cùng.

"Chìa khóa vàng" cho phát triển kinh tế

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương cho biết, dưới góc nhìn của cộng đồng nhà đầu tư, Xuân Cương đánh giá Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 thể hiện một tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn, quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương

“Lạng Sơn đang sở hữu một lợi thế vô giá: Vị trí cửa ngõ chiến lược, là điểm kết nối hành lang kinh tế huyết mạch giữa Việt Nam, các nước ASEAN và thị trường lớn Trung Quốc. Quy hoạch lần này đã làm nổi bật lợi thế cốt lõi đó khi đặt hạ tầng cửa khẩu, giao thông, logistics, công nghiệp và đô thị trong một không gian phát triển tổng thể và liên kết chặt chẽ” - bà Nguyễn Thị Phượng đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Phượng cũng cho rằng, quy hoạch chính là “chìa khóa vàng” để Lạng Sơn chuyển dịch từ kinh tế quá cảnh, trung chuyển thuần túy sang kinh tế dịch vụ logistics giá trị gia tăng cao, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Để quy hoạch đi vào thực tiễn hiệu quả nhất, bà Nguyễn Thị Phượng kiến nghị một số nội dung quan trọng. Thứ nhất, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm cụ thể hóa bằng các chương trình hành động có tiến độ rõ ràng; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa phát triển hạ tầng kết nối, cải cách thủ tục đầu tư và tối ưu hóa quy trình thông quan cửa khẩu, giúp doanh nghiệp có cơ sở vững chắc để tập trung nguồn lực đầu tư đúng thời điểm.

Thứ hai, doanh nghiệp như Xuân Cương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giao quỹ đất và tạo điều kiện của tỉnh Lạng Sơn để mở rộng hệ thống hạ tầng kho bãi, bến bãi, trung tâm logistics hiện đại theo đúng định hướng quy hoạch.

Đại diện doanh nghiệp cam kết sẽ kiên định chiến lược phát triển logistics xanh, thông minh và hiện đại; đẩy mạnh tự động hóa và ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa thời gian và chi phí cho khách hàng. Cung cấp chuỗi dịch vụ hậu cần logistics trọn gói, chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ với mô hình cửa khẩu thông minh mà Lạng Sơn đang triển khai.

“Chúng tôi sẽ gắn kết chặt chẽ hiệu quả kinh tế với công tác bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh khu vực biên giới” - bà Nguyễn Thị Phượng nói.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Theo ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là đầu mối giao thương đường bộ quan trọng giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau hơn 15 năm triển khai Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, bối cảnh phát triển, yêu cầu kết nối hạ tầng, tổ chức không gian kinh tế và xu hướng thương mại quốc tế đã có nhiều thay đổi.

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo lập không gian phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và huy động nguồn lực trong giai đoạn tới.

Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chương trình, kế hoạch và dự án thiết thực, từng bước phát huy vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để hiện thực hóa Quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cần khẩn trương phổ biến, công khai thông tin và nội dung đồ án quy hoạch sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch.

Ông Đinh Hữu Học nhấn mạnh, Lạng Sơn vẫn còn nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng và nguồn lực đầu tư. Vì vậy, tỉnh xác định phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm trong tổ chức thực hiện quy hoạch, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những tiền đề quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế cửa khẩu.

"Thông điệp nhất quán của tỉnh đó là sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của địa phương; thành công của doanh nghiệp cũng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" - ông Đinh Hữu Học cho hay.

Tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành, đề xuất và triển khai các dự án có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật. Tỉnh cam kết tập trung chỉ đạo triển khai quy hoạch đồng bộ, đúng định hướng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư theo thẩm quyền.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ của Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn tin tưởng, quy hoạch sẽ từng bước được hiện thực hóa, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ logistics và kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.