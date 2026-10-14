Thương mại điện tử và bán hàng đa kênh thực hiện quy định thuế, hóa đơn thế nào?

Theo Cục Thuế, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và bán hàng đa kênh đang phát triển nhanh với nhiều mô hình như bán hàng qua sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội, livestream; sáng tạo nội dung số, cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, quảng cáo số và các hoạt động kinh doanh khác trên nền tảng số.

Trong năm 2026, nhiều quy định mới về quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân và hóa đơn điện tử được ban hành, có hiệu lực. Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế cùng các văn bản hướng dẫn mới về quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân và hóa đơn điện tử được triển khai đồng bộ.

(Ảnh minh họa)

Tài liệu được biên soạn nhằm giúp người nộp thuế xác định đúng nhóm đối tượng, hiểu rõ nghĩa vụ áp dụng và thực hiện đúng quy định; đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế thống nhất nội dung tuyên truyền.

Các nội dung trọng tâm gồm đăng ký thuế; xác định, tổng hợp doanh thu; phân loại thu nhập; khai, nộp thuế; cơ chế khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay; hóa đơn điện tử; lưu giữ hồ sơ, dữ liệu và xử lý sai sót.

Tài liệu tập trung vào các nhóm đối tượng và nội dung chính: doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử và bán hàng đa kênh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng trực tuyến và đa kênh; cá nhân làm việc tự do (freelancer), KOL/KOC, streamer có hoạt động sáng tạo nội dung số, cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và tiếp thị liên kết (affiliate); cá nhân không cư trú và nhà cung cấp nước ngoài; chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số và tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, khai thay, nộp thuế thay.

Bên cạnh đó, tài liệu cung cấp nội dung tra cứu nhanh theo đối tượng, tình huống và một số trường hợp cần ghi nhớ.

Cục Thuế nhấn mạnh thông điệp tuân thủ: “Hiểu đúng quy định - xác định đúng nghĩa vụ - tổng hợp đủ doanh thu - phân loại đúng thu nhập - lập hóa đơn đúng quy định - lưu giữ đầy đủ hồ sơ - chủ động khai bổ sung khi phát hiện sai sót”.

Tài liệu cũng đưa ra các tình huống cụ thể, câu hỏi và giải đáp nhằm giúp chuyển những quy định quản lý phức tạp thành các hành động thiết thực hằng ngày của người kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, bình đẳng và phát triển bền vững.