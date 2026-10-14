Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về vị trí việc làm, bản mô tả công việc

Theo hướng dẫn, các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương; Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục vị trí việc làm đã được Ban Tổ chức Trung ương ban hành, các quyết định phê duyệt, ban hành danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý để rà soát, cập nhật và hoàn thiện.

"Không xây dựng lại toàn bộ danh mục, không tự chia, gộp, đổi tên vị trí việc làm đã có; chỉ đề xuất điều chỉnh khi có thay đổi thực chất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hoặc yêu cầu công việc và đúng thẩm quyền", hướng dẫn nêu.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải. Ảnh: TTXVN.

Về việc rà soát và cập nhật bản mô tả công việc, theo hướng dẫn, mỗi vị trí việc làm lập một bản mô tả gắn với quyết định danh mục đã ban hành; trong đó xác định mục tiêu của vị trí, nhóm công việc thường xuyên, công việc đặc thù, sản phẩm, yêu cầu chất lượng, trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ công tác, điều kiện thực hiện, tiêu chuẩn và khung năng lực. Một vị trí việc làm có thể bố trí nhiều công chức; không lập lại bản mô tả theo từng người.

Việc mô tả xuất phát từ nhiệm vụ được giao, sau đó xác định công việc và sản phẩm; phân biệt công việc chủ trì với phối hợp, sản phẩm cuối cùng với tài liệu trung gian. Đối với công việc nghiên cứu, tham mưu chiến lược cần ghi rõ mức độ độc lập, nội dung chủ trì, trách nhiệm đối với căn cứ và phương án; không chỉ đếm số văn bản hoặc số đề án.

Mỗi công việc phải xác định rõ căn cứ giao nhiệm vụ và thể hiện: sản phẩm phải hoàn thành, thành phần bắt buộc, tiêu chí chất lượng, thời hạn hoặc tần suất, cơ quan, đơn vị hoặc người tiếp nhận và tài liệu chứng minh kết quả. Tiêu chí phải thuộc trách nhiệm của vị trí. Đối với nhiệm vụ phối hợp, xác định rõ phần việc và sản phẩm đóng góp...

Rõ việc, rõ yêu cầu, rõ sản phẩm đối với người thực hiện

Về khung năng lực và cách xác định cấp độ, theo hướng dẫn, khung năng lực của vị trí việc làm công chức được áp dụng thực hiện tương tự theo Phụ lục VI Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: năng lực chung; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực lãnh đạo, quản lý.

Đối với các yêu cầu đặc thù về công tác xây dựng Đảng, dân vận, mặt trận, kiểm tra, giám sát, bảo mật và chuyển đổi số, cụ thể hóa trong nhóm năng lực phù hợp, gắn với công việc và sản phẩm của vị trí việc làm, không tạo thành nhóm mới, nhóm riêng.

Về cách xác định, hướng dẫn nêu, lựa chọn năng lực có quan hệ trực tiếp với công việc và sản phẩm; mô tả hành vi hoặc kết quả cần đạt; xác định cấp độ 1 – 5 theo mức độc lập, độ phức tạp, trách nhiệm chủ trì, phạm vi ảnh hưởng và yêu cầu kiểm soát chất lượng; đối chiếu giữa các vị trí việc làm có nhiệm vụ tương đồng. Mỗi năng lực có cấp độ riêng; không ấn định một cấp độ chung cho cả vị trí việc làm. Cấp độ năng lực được biểu hiện thông qua việc xác định rõ việc, rõ yêu cầu, rõ sản phẩm đối với người thực hiện, đánh giá cụ thể mức độ độc lập, tính chất công việc và phải có dữ liệu định lượng được.

Cấp độ phải dựa vào yêu cầu của vị trí việc làm, không căn cứ duy nhất vào trình độ, thâm niên, ngạch hiện giữ hoặc năng lực thực tế của người đang đảm nhiệm. Chỉ xác định mức 4 – 5 khi có nhiệm vụ, quyền hạn và sản phẩm tương ứng; không vì cơ quan được giao một đề án lớn trong một thời điểm mà mặc nhiên nâng toàn bộ vị trí việc làm.

“Khung năng lực được sử dụng để xác định tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu của vị trí việc làm; sử dụng trong tuyển chọn, sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá mức đáp ứng của đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Việc xác định vị trí việc làm theo cơ cấu ngạch phải căn cứ vào vị trí chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tính chất công việc kết hợp với yêu cầu năng lực, sản phẩm, kết quả đạt được. Không quy đổi cơ học theo cấp độ tương ứng cơ cấu ngạch công chức”, hướng dẫn nhấn mạnh.

Hướng dẫn nêu, các cơ quan của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo phạm vi quản lý: đối chiếu danh mục đã phê duyệt; rà soát, cụ thể hóa bản mô tả và khung năng lực; xác định cơ cấu ngạch theo mẫu và tỷ lệ được cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo số liệu biên chế, ngạch hiện có, nhu cầu đào tạo, bố trí lại và vướng mắc. Hồ sơ phải đối chiếu được từng nhiệm vụ có minh chứng giao việc, công việc, sản phẩm, năng lực và số biên chế bố trí; xác định nội dung kế thừa, nội dung sửa đổi, thời điểm áp dụng và trách nhiệm cập nhật.