Hai quan chức Fed 'dịu giọng' về sự cần thiết phải tăng lãi suất

Tượng đại bàng bên ngoài tòa nhà trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Getty/CNBC.

Phát biểu tại một diễn đàn do hãng tin Bloomberg tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ ngày 13/10, ông Waller nói lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao đang làm giúp một phần công việc của chính sách tiền tệ thắt chặt, thông qua làm suy yếu nhu cầu trong những lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như nhà ở và xe cộ.

“Khi lợi suất tăng, liệu điều đó có tác động đến các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như nhà ở, ô tô và các ngành khác không? Tất nhiên là có”, ông Waller nói. Ông nói thêm đây không phải là chủ đích của Fed, nhưng việc lợi suất tăng cao đang “góp phần thực hiện một phần công việc” của chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thời gian gần đây, lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, gây thắt chặt điều kiện tài chính, trong bối cảnh lạm phát leo thang do căng thẳng Mỹ-Iran và những lo ngại về thâm hụt ngân sách.

Phản ứng với sự leo thang này của lợi suất, các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, mức lãi suất được định giá trong các hợp đồng hoán đổi (swaps) tại 8 nền kinh tế lớn đã giảm gần 2 điểm phần trăm kể từ giữa tháng 9.

Tuần trước, ông Waller có ý nói rằng Fed có thể cần tăng thêm lãi suất để kiềm chế lạm phát, nhưng nói thêm rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn có sự linh hoạt về thời điểm khi cân nhắc đợt tăng tiếp theo.

Trong cuộc họp tháng 9, Fed tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023. Sau đó, thị trường đặt cược lớn vào một đợt tăng lãi suất tiếp theo trong tháng 10, nhưng gần đây, kỳ vọng này đã giảm mạnh khi một số quan chức Fed phát tín hiệu rằng cơ quan này vẫn còn thời gian để đánh giá tình hình kinh tế trước khi có động thái tiếp theo.

Cũng trong bài phát biểu ngày 13/10, ông Waller nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực tăng giá do làn sóng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng AI thúc đẩy nhu cầu. Ông là một trong số nhiều quan chức Fed kỳ vọng rằng AI cuối cùng sẽ giúp nâng cao năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn mà không gây ra lạm phát quá mức trong dài hạn. Tuy nhiên, ông cho rằng lợi ích này có thể phải mất vài năm nữa mới thành hiện thực, trong khi áp lực giá cả do AI gây ra có thể kéo dài trong 2-3 năm tới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn được Bloomberg đăng vào ngày 13/10, ông Williams - nguời đứng đầu chi nhánh của Fed tại New York - tái khẳng định quan điểm rằng Fed có thể cần tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay nhằm hạ nhiệt lạm phát. "Tôi không thay đổi quan điểm rằng có thể sẽ cần thêm một đợt tăng lãi suất nữa" trong năm 2026, ông Williams nói.

Tuy nhiên, khi nói về năm 2027, ông Williams cho biết "tôi hiện không có lý do gì để tin rằng chúng tôi sẽ cần phải hành động thêm”.

"Chúng tôi sẽ phải chờ xem" điều gì xảy ra vào năm tới, ông Williams phát biểu, đồng thời bổ sung rằng "hiện mới chỉ là giữa tháng 10. Nền kinh tế đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, và chúng tôi cần tiếp tục theo dõi các dữ liệu”.

Trước đó, vào cuối tháng 9, ông Williams nhận định rằng Fed có lẽ chỉ cần thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào năm 2026. Phát biểu này của ông đã khiến các nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả nang Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Ngoài ông Williams, một số quan chức Fed khác cũng đồng tình với quan điểm cho rằng không cần thiết phải vội vàng thắt chặt thêm chính sách ngay sau đợt tăng lãi suất hồi tháng 9.

Theo hãng tin Reuters, những bình luận của ông Williams về triển vọng kinh tế thu hút sự quan tâm lớn, nhất là khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh hiếm khi công khai bàn về triển vọng chính sách.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên, ông Williams cho biết ông kỳ vọng lạm phát ở Mỹ sẽ dần hạ nhiệt về mức mục tiêu 2% của Fed theo thời gian, nhưng cũng lưu ý rằng áp lực giá cả trong ngắn hạn đang chịu ảnh hưởng từ giá năng lượng cao do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông cũng cho rằng các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ đang góp phần đẩy lạm phát tăng lên - tương tự như quan điểm mà ông Waller đưa ra.

"Dự báo của tôi là lạm phát sẽ giảm đáng kể vào năm tới, và lạm phát tổng thể sẽ ở mức gần mục tiêu 2% trong cả năm. Điều này phản ánh một số yếu tố mà tôi đã đề cập, chẳng hạn như việc câu chuyện thuế quan sẽ hoàn toàn lùi lại phía sau. Tôi vẫn tin rằng giá năng lượng sẽ không còn gây áp lực tăng lạm phát trong năm tới hoặc những năm sau đó”, ông nói.

Ông Williams cho rằng nhìn chung, nền kinh tế Mỹ hiện tại không hề ở trong trạng thái quá nóng. "Đây không phải là một nền kinh tế với áp lực lạm phát ngoài những cú sốc cụ thể mà chúng ta đang phải đối mặt”, ông nói.