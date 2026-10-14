Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/10 đồng loạt giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/10, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/10 giảm vàng miếng xuống mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/10, giá vàng trong nước ngày 14/10/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 14/10, đồng loạt giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10, giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/10, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 139 –143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,8 – 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/10 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 60 USD/ounce, xuống mức 4.125 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.195 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, lùi sâu xuống gần mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới dao động trong biên độ hẹp khi giới đầu tư chờ báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Dữ liệu CPI dự kiến được công bố ngày 14/10, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất PPI vào ngày 15/10.

Thị trường hiện tập trung vào CPI, PPI và phát biểu của quan chức Fed để đánh giá lộ trình lãi suất. Sự kết hợp giữa lợi suất cao, đồng USD ổn định và rủi ro tài khóa khiến giá vàng tiếp tục chịu tác động từ nhiều hướng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đã giảm nhẹ so với các mức cao gần đây, nhưng vẫn duy trì đủ sức gây sức ép lên những tài sản không tạo thu nhập như vàng. Lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, trong khi bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Fed duy trì chính sách thắt chặt đều có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.125 USD/ounce (tương đương khoảng 129,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/10 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 13,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/10, giá vàng ngày 15/10 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.