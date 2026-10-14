IEA: Thị trường dầu diesel toàn cầu tiếp tục khan hiếm đến năm 2027

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra cảnh báo này trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ tháng 10 được công bố ngày 14/10.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

IEA cho biết lượng dầu diesel xuất khẩu toàn cầu trong tháng 9 vừa qua đã giảm 700.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái do tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài dẫn đến nhiều nước xả kho dự trữ trái với quy luật theo mùa, trước thời điểm bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu vào mùa Thu và nhu cầu cao điểm vào mùa Đông. Giá dầu diesel toàn cầu trong tháng 9 hạ nhiệt so với mức cao kỷ lục hơn 200 USD/thùng, nhưng giá tham chiếu vẫn cao gần gấp đôi giá dầu thô và gần gấp đôi mức giá trước khi xảy ra khủng hoảng.

Cơ quan này cảnh báo mức giá cao kỷ lục gây tác động kinh tế trên diện rộng, làm tăng chi phí hàng hóa và ảnh hưởng đến thu nhập thực tế, hoạt động kinh tế cũng như lạm phát. IEA nhận định thị trường dầu diesel dự kiến sẽ vẫn trong tình trạng khan hiếm đến năm 2027, phụ thuộc vào khả năng phục hồi nguồn cung từ Trung Đông. Nếu nguồn cung tiếp tục gián đoạn, thế giới buộc phải cắt giảm thêm nhu cầu để cân bằng thị trường, nguy cơ tác động mạnh đến kinh tế.

Theo IEA, nguồn cung dầu tại Trung Đông phục hồi mạnh trong tháng 9, với khối lượng xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh tiệm cận mức trước khi xảy ra xung đột. Dù vậy, IEA cho biết các cuộc tấn công ngày càng tăng nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động vận tải bằng tàu chở dầu trong khu vực đe dọa cản trở đà tăng này. Kể từ đầu tháng 9, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng 13% lên mức khoảng 107 USD/thùng.

IEA cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm trung bình 5,8 triệu thùng/ngày xuống còn 100,7 triệu thùng/ngày vào năm 2026, trước khi phục hồi thêm 7,7 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Tuy nhiên, các cuộc tấn công tiếp diễn tại Vùng Vịnh đe dọa đảo ngược đà phục hồi. IEA nhận định nếu các cuộc xung đột không sớm chấm dứt tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ có thể sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những tháng tới trước khi xuất hiện tình trạng dư thừa nguồn cung vào năm 2027.

Dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong quý IV/2026 sẽ giảm 2,5 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái và trong cả năm giảm trung bình 2,6 triệu thùng/ngày. Nhu cầu dầu mỏ năm 2027 dự kiến phục hồi thêm 2 triệu thùng/ngày, nhưng tổng lượng tiêu thụ cả năm này vẫn thấp hơn 620 thùng/ngày (tương đương 0,6%) so với mức của năm 2025.