Microsoft đẩy mạnh triển khai chip AI

Với tên gọi Maia 300, đây là thế hệ chip tùy chỉnh thứ ba của Microsoft, được thiết kế để xử lý các tác vụ AI như lập trình và thực hiện những công việc kinh doanh phức tạp thay người dùng. Thế hệ chip trước đó đã được sử dụng để vận hành các mô hình AI do Microsoft tự phát triển, cũng như các mô hình của OpenAI được cung cấp thông qua dịch vụ điện toán đám mây Azure của công ty.

Maia 300 ra mắt trong bối cảnh các đối thủ trong lĩnh vực điện toán đám mây và những công ty AI như OpenAI liên tục phát triển chip riêng, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia, doanh nghiệp đang giữ vị thế quan trọng trên thị trường phần cứng tính toán AI.

Trong quá trình phát triển Maia 300, Microsoft lựa chọn phương án thiết kế khác với Nvidia. Các bộ tăng tốc AI của Nvidia sử dụng một chip tính toán cỡ lớn duy nhất, kết hợp với những chip bộ nhớ băng thông cao xung quanh.

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Madella. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, bộ xử lý tính toán trung tâm của Maia 300 được cấu thành từ các "chiplet", những chip chuyên dụng được liên kết với nhau. Các chiplet đảm nhiệm chức năng tính toán chính sử dụng công nghệ 2 nanomet của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC). Những chiplet khác sử dụng công nghệ 3 nanomet có chi phí thấp hơn, phục vụ các tác vụ như truyền dữ liệu từ bộ xử lý đến những bộ phận khác trong hệ thống.

Các bộ xử lý Maia 300 sẽ được lắp đặt trong tủ máy chủ chứa 96 chip, với mức tiêu thụ điện khoảng 167 kilowatt. Trong khi đó, các tủ máy chủ AI GB300 mới nhất của Nvidia được trang bị 72 bộ xử lý đồ họa (GPU) và tiêu thụ khoảng 142 kilowatt điện.

Microsoft cho biết Maia 300 có thể thực hiện khối lượng tính toán hữu ích trên mỗi megawatt điện cao hơn khoảng 40% so với các hệ thống hàng đầu dựa trên GPU. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ những hệ thống cụ thể được sử dụng để đối chiếu hiệu suất.

"Về cơ bản, công nghệ này mang lại năng lực xử lý AI lớn hơn trên mỗi watt điện, mỗi USD chi phí và mỗi byte bộ nhớ nhờ tối ưu hóa toàn bộ hệ thống", Rani Borkar, Chủ tịch phụ trách hệ thống phần cứng và cơ sở hạ tầng Azure của Microsoft cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

Microsoft dự kiến bắt đầu triển khai Maia 300 với quy mô nhiều gigawatt từ năm 2027. Công ty trước đó cho biết kế hoạch chi hơn 175 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026.