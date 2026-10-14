Lý do tin tặc đẩy tủ đông siêu thị Pháp nóng tới 50 độ C

Hàng trăm siêu thị Pháp bị tấn công, tủ đông nóng tới 50 độ C

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Hệ thống làm lạnh tại hàng trăm siêu thị tại Pháp đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng chưa từng có tiền lệ, khiến hàng tấn thực phẩm bị hư hỏng và làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng bảo mật trong hệ thống cung ứng thực phẩm vốn ngày càng phụ thuộc vào công nghệ hiện đại.

Tin tặc đã xâm nhập hệ thống làm lạnh qua mạng và điều chỉnh từ xa để tăng nhiệt độ trong tủ đông và tủ mát lên mức 50°C vào ban đêm, khi các cửa hàng đã đóng cửa. Lượng thực phẩm bị hỏng có trị giá lên tới hàng triệu euro.

Trong một số trường hợp, việc tăng nhiệt độ đã gây ra hỏa hoạn hoặc làm tan chảy thiết bị. Các siêu thị bị ảnh hưởng, trong đó có E-Leclerc, Intermarche, Carrefour, Monoprix và Cooperative U, đã xác nhận vụ việc hôm 12/10.

Cơ quan an ninh mạng của Pháp đã khuyến nghị các công ty đang sử dụng những mẫu tủ đông bị ảnh hưởng cần ngắt kết nối chúng khỏi internet ngay lập tức, hoặc hạn chế quyền truy cập vào các thiết bị này, đồng thời tiến hành cập nhật phần mềm. Hiện chưa rõ ai đứng sau các cuộc tấn công này, nhưng giới chức trách xác nhận đã mở cuộc điều tra.

Khoảng 300 cửa hàng của Intermarche và thương hiệu Netto thuộc hãng này đã bị ảnh hưởng. Cooperative U cho biết hơn 100 siêu thị của họ đã trở thành mục tiêu, trong khi Carrefour thông báo có 80 siêu thị chịu tác động, còn Monoprix báo cáo rằng khoảng 5% trong số gần 490 cửa hàng của họ đã trở thành mục tiêu.

Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra kẻ tiến hành vụ tấn công và phương thức thực hiện. Theo cơ quan an ninh mạng chính phủ Pháp, các hệ thống bị nhắm mục tiêu do nhà sản xuất Danfoss của Đan Mạch chế tạo. Các mẫu thiết bị làm lạnh bị tấn công bao gồm AK-SM800 và AK-SC355.

Danfoss cho biết biết rằng phần lớn các hệ thống điều khiển bị ảnh hưởng là những sản phẩm "đời cũ". Công ty cho biết trước đó họ đã khuyến nghị các siêu thị thực hiện cập nhật cho nhữngc hệ thống này. Giới chức trách Pháp đang phối hợp với các quốc gia châu Âu khác có thể cũng bị ảnh hưởng.

Lý do các siêu thị trở thành mục tiêu

Siêu thị là mục tiêu dễ bị tấn công và hậu quả có thể lan rộng. Giới phân tích cho rằng các siêu thị ngày càng dễ bị tấn công do đặc thù hàng hóa của họ, trong bối cảnh hệ thống thực phẩm và nông nghiệp ngày càng được số hóa.

Do các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi nên cả người dân thường lẫn các doanh nghiệp địa phương hay bên thứ ba phụ thuộc vào chuỗi siêu thị lớn cũng đều trở thành nạn nhân khi các cuộc tấn công gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Chuyên gia phân tích công nghệ và an ninh mạng Steven Lachance đánh giá các thiết bị thông minh có kết nối internet sẽ luôn tiềm ẩn rủi ro, bởi tin tặc thường lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập hệ thống từ xa và kích hoạt các tính năng độc hại. Ông Lachance đồng thời lưu ý rằng tấn công mạng có thể biến tướng để nhắm vào những hệ thống quan trọng như y tế hay năng lượng.

Ông cảnh báo: "Đây cần được xem là lời cảnh tỉnh đối với toàn cầu... Chúng ta đang vận hành các hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối trực tiếp với internet và chúng hoàn toàn có thể bị tin tặc tấn công. Đây là thực tế mới, và chúng ta thực sự cần các biện pháp ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế để ngăn chặn những cuộc tấn công này; nếu không, tình trạng đó sẽ cứ tiếp diễn".

Những vụ tấn công tương tự đã được ghi nhận tại các khu vực khác của châu Âu và Mỹ. Vào tháng 4/2025, chuỗi siêu thị và nhà bán lẻ Marks & Spencer của Anh đã hứng chịu tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) tinh vi. Vụ việc đã gây thiệt hại khoảng 300 triệu bảng Anh (397 triệu USD) cho Marks & Spencer sau khi họ buộc phải tạm dừng việc nhận đơn hàng trực tuyến và qua ứng dụng.

Vào tháng 6/2025, United Natural Foods - công ty thực phẩm đông lạnh chuyên cung cấp hàng cho các chuỗi siêu thị lớn tại Mỹ – cho biết họ đã phát hiện vụ tấn công mạng buộc công ty phải ngắt kết nối hệ thống. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, Ahold Delhaize USA cũng thông báo họ là nạn nhân của một vụ tấn công mạng gây gián đoạn hoạt động tại hơn 2.000 cửa hàng.