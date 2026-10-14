Tuổi trẻ Đà Nẵng ứng dụng khoa học công nghệ vào mô hình sản xuất

Mô hình “Ao - vườn - thủy canh tích hợp công nghệ IoT và Biofloc” ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Ứng dụng công nghệ

Từ ý tưởng kết hợp nuôi trồng thủy sản với canh tác rau xanh, nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (phường Hòa Xuân) phát triển mô hình “Ao - vườn - thủy canh tích hợp công nghệ IoT và Biofloc”.

Em Phạm Mai Khánh Ngọc (học sinh lớp 10/4, thành viên nhóm nghiên cứu) chia sẻ, mô hình kết hợp nuôi thủy sản bằng công nghệ Biofloc với trồng rau, cây xanh theo phương pháp thủy canh.

Trong đó, hệ thống cảm biến IoT được tích hợp để theo dõi các chỉ số môi trường nước; dữ liệu được thu thập và truyền về hệ thống, giúp người vận hành kịp thời phát hiện những thay đổi bất thường, điều chỉnh các điều kiện nuôi trồng phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng máy sục khí, máy bơm, bộ lọc sinh học và các thiết bị xử lý nước nhằm duy trì môi trường ao nuôi, hỗ trợ quá trình tuần hoàn nước giữa các hợp phần.

Nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, phường Hòa Xuân với mô hình “Ao - vườn - thủy canh tích hợp công nghệ IoT và Biofloc”. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Công nghệ Biofloc tạo môi trường để các cụm vi sinh vật hình thành trong nước, góp phần phân hủy, xử lý chất thải hữu cơ và tận dụng một phần chất dinh dưỡng trong ao nuôi. Nguồn nước sau các công đoạn xử lý được đưa vào hệ thống trồng rau thủy canh.

Mô hình kết nối các khâu nuôi thủy sản - xử lý nước - trồng rau thành một hệ thống sản xuất liên hoàn, hướng đến tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Thầy Phan Văn Như Tịnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho rằng, mô hình giúp học sinh vận dụng kiến thức về công nghệ, sinh học và kỹ thuật vào thực tế; đồng thời, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần khởi nghiệp.

Nâng cao năng suất

Tại vòng chung kết cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026”, nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) mang đến dự án “Máy đóng bầu thông minh tự động Green Storm” nhằm giải quyết bài toán thiếu lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất tại các vườn ươm.

Qua khảo sát, nhóm nhận thấy nhiều nông hộ nhỏ lẻ khó tiếp cận máy móc tự động do giá thành cao, tính năng chưa phù hợp. Vì vậy, nhóm phát triển sản phẩm nhỏ gọn, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, phù hợp với các vườn ươm" Em Nguyễn Lê Hoài Bão, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Theo nhóm nghiên cứu, đóng bầu thủ công vẫn là phương thức phổ biến tại nhiều vườn ươm nhỏ và vừa. Công việc đòi hỏi lao động kéo dài, trong khi chi phí thuê nhân công dao động 250.000 - 550.000 đồng/người/ngày, năng suất chỉ khoảng 1.500 - 2.500 bầu/ngày. Bên cạnh đó, chất lượng bầu không đồng đều và phụ thuộc nhiều vào sức khỏe người lao động, điều kiện thời tiết.

Nhóm sinh viên phát triển dự án “Máy đóng bầu thông minh tự động Green Storm”. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Từ thực tế này, Green Storm được phát triển với mục tiêu giảm nhân công, tăng năng suất và hạn chế sai sót trong quá trình đóng bầu. Chỉ cần một người vận hành, máy có thể thay thế khoảng 4 lao động thủ công, giúp giảm 60 - 70% chi phí nhân công mỗi vụ. Công suất đạt trung bình 2.000 - 3.000 bầu/giờ, đáp ứng nhanh nhu cầu sản xuất và các đơn hàng theo thời vụ trồng rừng.

Máy được thiết kế theo quy trình tự động khép kín “5 trong 1” gồm: các công đoạn xới, chuẩn bị đất; mở túi bầu; nạp và nén đất; gieo hạt; xếp bầu. Thành phẩm được tạo ra liên tục, người vận hành chủ yếu thực hiện các thao tác đơn giản và giám sát hoạt động của máy.

Hướng đến nông nghiệp xanh

Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) gồm: Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Ngọc Anh và Phan Đức Việt vừa đoạt giải Nhất Giải thưởng sáng tạo tương lai - VietFuture Awards 2026; giải Nhất cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên” năm 2026 do Đại học Đà Nẵng tổ chức với đề tài “Ecostriker - robot diệt cỏ bằng tia laser”.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) với đề tài “Ecostriker - robot diệt cỏ bằng tia laser”. Ảnh: ĐVCC

Ecostriker xuất phát từ thực tế việc sử dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, trong khi nhổ cỏ thủ công lại tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí nhân công. Từ những bất cập này, nhóm nghiên cứu hướng đến phát triển giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ nông dân kiểm soát cỏ dại, giảm phụ thuộc vào thuốc hóa học.

Robot được trang bị camera RGB ở phía trước để thu thập hình ảnh. Dữ liệu sau đó được đưa vào mô hình Deep Learning để phân biệt cây trồng với cỏ dại. Khi xác định được vị trí cỏ, hệ thống điều khiển cơ cấu Pan-Tilt sẽ điều hướng tia laser đến đúng tọa độ và kích hoạt laser trong khoảng thời gian được lập trình, triệt tiêu cỏ dại mà không cần sử dụng thuốc diệt cỏ.

Ecostriker - robot diệt cỏ bằng tia laser. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Theo sinh viên Huỳnh Gia Huy, trưởng nhóm dự án, một trong những thách thức là huấn luyện hệ thống nhận diện chính xác, phân biệt cỏ dại với cây trồng, nhất là khi chúng có hình dáng tương đồng.

Bên cạnh đó, robot còn phải hoạt động trong điều kiện ngoài trời nên nhóm cần tính toán khả năng chống chịu nắng, mưa, gió và di chuyển trên địa hình gập ghềnh.

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