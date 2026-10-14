Microsoft lên tiếng về thông tin sa thải nhân sự tại Việt Nam

Thông tin Microsoft sa thải nhân sự xuất hiện trên diễn đàn Reddit từ ngày 11/10. Một tài khoản ẩn danh được cho là đang làm việc tại Microsoft Việt Nam cho biết nhận được email từ ban lãnh đạo về cuộc họp “quan trọng”, với sự tham gia của bộ phận nhân sự, đồng thời hỏi kinh nghiệm từ các thành viên.

Cập nhật mới nhất của bài đăng nêu “toàn bộ kỹ sư bị sa thải”.

Microsoft xác nhận việc điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ trong một số trường hợp gây ảnh hưởng đến vị trí việc làm. Ảnh: Flickr

Sáng 14/10, trả lời VietNamNet, đại diện Microsoft cho biết: “Tại Microsoft, chúng tôi không ngừng điều chỉnh cách thức làm việc và tổ chức đội ngũ để hỗ trợ các ưu tiên trong tương lai. Những thay đổi này được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau trên toàn công ty và trong một số trường hợp, bao gồm những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến vị trí việc làm”.

Đồng thời, Microsoft “cam kết hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi với sự quan tâm và tôn trọng”.

Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định "giữ nguyên cam kết của mình tại thị trường Việt Nam, nơi những đội ngũ nhân viên của chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng các đối tác và khách hàng”.

Microsoft không thông tin về số lượng nhân sự hay các vị trí bị ảnh hưởng trong đợt điều chỉnh này.

Trước đó, vào tháng 7/2026, bà Amy Coleman, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Nhân sự Microsoft thông báo tập đoàn sẽ cắt giảm khoảng 4.800 vị trí, tương đương 2,1% tổng lực lượng lao động trên toàn cầu.

Phạm vi điều chỉnh lần này tập trung chủ yếu vào tổ chức Khách hàng Doanh nghiệp và mảng Trò chơi (XBOX), bên cạnh sự tinh giản ở một số đội ngũ kỹ thuật. Đồng thời, 4 xưởng sản xuất trò chơi điện tử sẽ được chuyển giao sang quyền quản trị mới, nhằm duy trì các dự án đang phát triển và sở hữu trí tuệ.

Lý giải về nguyên nhân, bà Coleman nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của ngành công nghệ và xu hướng vận hành của khách hàng buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình kinh doanh, tái phân bổ ngân sách và nhân sự vào các lĩnh vực mũi nhọn.

Lãnh đạo Microsoft khẳng định các vị trí bị cắt giảm không phải do trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế trực tiếp. Dù vậy, AI đang làm thay đổi căn bản quy trình làm việc khi nhiều tác vụ thường nhật đã có thể tự động hóa, đòi hỏi lực lượng lao động phải liên tục nâng cao kỹ năng để thích ứng.

Để giảm bớt tác động từ làn sóng sa thải, trong năm qua Microsoft đã điều chuyển hơn 4.000 nhân sự sang các vị trí ưu tiên mới và ghi nhận hơn 30% nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu tự nguyện. Với những người phải rời đi, tập đoàn cam kết hỗ trợ tài chính, cung cấp gói tài nguyên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới và tiếp tục tài trợ đào tạo kỹ năng AI.