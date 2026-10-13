Microsoft xác nhận điều chỉnh tổ chức và cắt giảm vị trí việc làm nhân sự tại Việt Nam

Tập đoàn Microsoft đã chính thức xác nhận các đợt điều chỉnh về tổ chức và đội ngũ tại Việt Nam có tác động trực tiếp đến vị trí việc làm của một số nhân sự. Dù vậy, tập đoàn công nghệ này chưa công bố cụ thể số lượng cũng như danh sách bộ phận chịu ảnh hưởng, đồng thời đưa ra cam kết hỗ trợ người lao động trong suốt quá trình chuyển giao.

Thông tin chính thức từ đại diện Microsoft

Tối 13/10, đại diện Microsoft đã xác nhận thông tin thay đổi nhân sự tại thị trường Việt Nam. Người phát ngôn của tập đoàn cho biết việc điều chỉnh cách thức làm việc và cơ cấu đội ngũ nội bộ đã dẫn đến những quyết định tác động trực tiếp tới một số vị trí công việc cụ thể.

Microsoft xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam trong đợt điều chỉnh cơ cấu hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Trước phản hồi chính thức từ tập đoàn, nhiều thông tin lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội quốc tế cho rằng toàn bộ đội ngũ kỹ sư của Microsoft tại Việt Nam bị cắt giảm. Một tài khoản tự nhận là nhân viên công ty cho biết đã nhận được lời mời tham gia cuộc họp mang tên "Cập nhật quan trọng về kinh doanh" cùng ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự.

Tuy nhiên, phản hồi chính thức từ Microsoft cho thấy động thái này nằm trong khuôn khổ thay đổi cơ cấu tổ chức và chưa đưa ra bất kỳ con số cụ thể nào để xác nhận quy mô sa thải trên diện rộng như đồn đoán.

Cam kết đối tác và hiện trạng hoạt động tại Việt Nam

Bên cạnh việc hỗ trợ nhân sự trong giai đoạn chuyển đổi, Microsoft nhấn mạnh các cam kết vận hành với khách hàng và mạng lưới đối tác tại Việt Nam vẫn được duy trì ổn định.

Tại Việt Nam, đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D) của Microsoft hiện đặt trụ sở làm việc tại cả Hà Nội và TP.HCM.

Về bộ máy điều hành, vào tháng 9/2025, Microsoft đã bổ nhiệm ông Dhanawat Suthumpun giữ chức Giám đốc Điều hành phụ trách các thị trường mới nổi, trong đó bao gồm thị trường Việt Nam. Trước thời điểm này, vị trí Tổng Giám đốc Microsoft tại Việt Nam do bà Nguyễn Quỳnh Trâm phụ trách.

Hiện tại, thông tin chi tiết về quy mô tổng thể và phạm vi ảnh hưởng của đợt tái cơ cấu tổ chức này vẫn chưa được tập đoàn công bố thêm.