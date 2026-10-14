Apple ra mắt màn hình thông minh HomeView tích hợp trợ lý AI Siri

Thiết kế của màn hình thông minh HomeView. Ảnh: Apple

Thiết bị được thiết kế như một trung tâm điều khiển các thiết bị gia đình kết nối, bao gồm hệ thống đèn, khóa cửa, bộ điều nhiệt và camera. Ngoài ra, HomeView hỗ trợ gọi video FaceTime, phát nhạc, video và hiển thị ảnh kỹ thuật số khi không sử dụng.

Trọng tâm của sản phẩm là Siri phiên bản mới, được phát triển trên nền tảng Apple Intelligence. Apple hướng tới khả năng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp trợ lý ảo thực hiện các yêu cầu hội thoại linh hoạt hơn so với phiên bản trước. Công nghệ AI của Google Gemini cũng được sử dụng trong nền tảng này.

Trong nhiều năm qua, Apple gặp khó khăn trong việc mở rộng thị phần nhà thông minh, khi các sản phẩm loa HomePod chưa đạt được vị thế tương đương những thiết bị sử dụng trợ lý Alexa của Amazon và nền tảng của Google.

Theo giới phân tích, HomeView là một phần trong nỗ lực tăng cường gắn kết người dùng với hệ sinh thái Apple, trong bối cảnh các đối thủ trong lĩnh vực AI tạo sinh, trong đó có OpenAI, cũng đang tìm cách phát triển các thiết bị phần cứng riêng.

Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên được giới thiệu dưới thời Giám đốc điều hành (CEO) John Ternus, người kế nhiệm ông Tim Cook từ ngày 1/9/2026.