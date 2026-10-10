Tin nóng công nghệ 10/10: iPhone 18 Pro giảm đơn linh kiện vì sức mua yếu?

1. Apple giảm đơn linh kiện iPhone 18 Pro vì sức mua yếu?

Theo Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu một số nhà cung cấp giảm ít nhất 15% lượng linh kiện dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong tháng 10. Nguyên nhân được cho là sức mua thấp hơn dự kiến khi giá bán điện thoại tăng.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại cửa hàng Apple ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, trong khi phiên bản Pro Max từ 1.299 USD, cao hơn thế hệ trước 100 USD. Chi phí chip nhớ tăng mạnh do nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI được xem là một trong những nguyên nhân khiến Apple phải nâng giá sản phẩm.

2. Có thể dính mã độc khi tìm tải Claude trên Google

Tin tặc đang lợi dụng quảng cáo trên Google để dẫn người dùng tìm kiếm Claude đến trang tải phần mềm giả mạo. Theo nghiên cứu của Push Security, chiến dịch nhắm vào người sử dụng máy Mac, đặc biệt là những người tìm kiếm cụm từ "claude mac" để cài đặt công cụ AI.

Trang tải Claude giả mạo hiển thị lệnh cài đặt hợp lệ nhưng nút sao chép lại chứa lệnh nguy hiểm. Ảnh: Push Security.

Đáng chú ý, quảng cáo hiển thị địa chỉ Bing hợp lệ, khiến người dùng khó nhận ra dấu hiệu bất thường. Sau khi bấm vào, họ bị chuyển qua nhiều trang trung gian trước khi đến website giả mạo Claude. Trang này hiển thị lệnh cài đặt chính thức, nhưng nút sao chép lại đưa một lệnh nguy hiểm vào bộ nhớ tạm.

Nếu dán và chạy lệnh đó trong Terminal, máy tính sẽ tải và thực thi mã từ máy chủ do tin tặc kiểm soát. Hiện các nhà nghiên cứu chưa xác định được phần mềm độc hại cuối cùng. Người dùng nên tải Claude từ website chính thức và tránh chạy những lệnh cài đặt không rõ nguồn gốc.

3. Tesla phải bỏ tên gọi tự lái hoàn toàn vì dễ gây hiểu nhầm

Tesla vừa đổi tên hệ thống Full Self-Driving (Supervised) tại châu Âu thành Tesla Assisted Driving. Theo Reuters, quyết định được đưa ra sau khi giới chức Đức cho rằng tên gọi tự lái hoàn toàn dễ khiến tài xế hiểu nhầm ô tô có thể tự vận hành mà không cần người giám sát.

Một tài xế thử nghiệm hệ thống hỗ trợ lái của Tesla tại Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Hệ thống của Tesla có thể hỗ trợ điều khiển tốc độ, giữ làn đường, chuyển hướng và di chuyển trên đường phố. Tuy nhiên, người lái vẫn phải quan sát giao thông và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Phần mềm chưa cho phép tài xế hoàn toàn giao quyền điều khiển cho ô tô.

Việc đổi tên được kỳ vọng giúp Tesla thuận lợi hơn trong quá trình xin cấp phép tại châu Âu. Một số quốc gia đã chấp thuận công nghệ này, nhưng việc phê duyệt trên toàn Liên minh châu Âu vẫn chưa hoàn tất. Cuộc bỏ phiếu chung dự kiến diễn ra vào tháng 12.

4. Mạng xã hội Orkut tìm cách hồi sinh

Orkut, mạng xã hội từng nổi tiếng trước thời kỳ Facebook thống trị, có thể được hồi sinh sau 12 năm ngừng hoạt động. Theo TechCrunch, nhà sáng lập Orkut Büyükkökten đang kêu gọi người dùng truy cập Orkut.com, đăng ký ủng hộ và mời bạn bè tham gia để đưa nền tảng này trở lại.

Orkut từng là mạng xã hội phổ biến tại Brazil và Ấn Độ trước khi đóng cửa năm 2014. Ảnh: TechCrunch.

Ra mắt năm 2004 khi Büyükkökten còn làm việc tại Google, Orkut từng đặc biệt phổ biến ở Brazil và Ấn Độ. Nền tảng có khoảng 300 triệu người dùng hoạt động trước khi suy yếu vì sự cạnh tranh của Facebook. Google chính thức đóng cửa Orkut vào tháng 9/2014.

Nhà sáng lập Orkut cho rằng mạng xã hội ngày nay quá phụ thuộc vào thuật toán và nội dung do AI tạo ra, làm giảm những kết nối thực sự giữa con người.

Ông muốn đưa Orkut trở lại thành nơi kết nối bạn bè và giao lưu, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể cũng như thời điểm mạng xã hội này hoạt động trở lại.

Theo Reuters, BleepingComputer, TechCrunch