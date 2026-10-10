Tây Ninh đưa ý tưởng khởi nghiệp đến gần thị trường

Các tác giả đạt giải tại Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, hội thi được tổ chức nhằm tạo môi trường để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp trình bày, giới thiệu mô hình kinh doanh, ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển; lựa chọn, tôn vinh và hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng, dự án có yếu tố đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ.

Theo Ban Tổ chức, Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2026 là hành trình tìm kiếm, đồng hành và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng phát triển trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ 64 dự án đăng ký tham gia, qua các vòng tuyển chọn, tập huấn, tư vấn và hoàn thiện dự án, hội thi đã tạo sân chơi thiết thực để tác giả, nhóm tác giả thể hiện ý tưởng, kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và từng bước đưa các dự án đến gần hơn với thị trường.

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Sau quá trình tổ chức, đánh giá và xét chọn theo quy chế hội thi, Ban Tổ chức quyết định trao 10 giải cho các dự án xuất sắc dự thi năm nay. Trong đó, giải nhất thuộc về dự án “Hệ thống giáo dục và đào tạo drone thông minh” do nhóm tác giả gồm ông Huỳnh Đức Duy (Chủ tịch Công ty Cổ phần Drone Soccer Việt Nam), bà Mai Trần Anh Thư (Giám đốc Công ty Cổ phần Drone Soccer Việt Nam) và ông Nguyễn Đặng Hữu Trúc thực hiện.

Hai giải nhì thuộc về dự án “Giải pháp số hóa và tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quản lý sửa chữa, bảo trì, theo dõi thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Long An” do nhóm tác giả gồm ông Nguyễn Văn Hoàng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An) và ông Phan Tấn Lập thực hiện; dự án “Quy trình sản xuất phân bón Amino từ phụ phẩm chế biến thủy hải sản sau 3 giờ” của nhóm tác giả đến từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ sản xuất phân bón CNC KN Global gồm các ông Phan Quốc Yên, Hoàng Hữu Thế và Nguyễn Hữu Hào.

Nhiều ý tưởng, dự án của học sinh, sinh viên tham gia Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 hướng đến khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Ảnh: Giang Phương – TTXVN

Công tác tổ chức hội thi bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, tại hội thi lần này đã tiếp nhận đa dạng ý tưởng, dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghệ thông tin, năng lượng - môi trường, giáo dục, du lịch, y tế, dịch vụ, chế biến, ứng dụng công nghệ mới... Trong đó, có 46 hồ sơ thuộc các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh, chiếm 71,9%; tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thông tin và năng lượng - môi trường.

Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đánh giá, cơ cấu hồ sơ cho thấy nội dung dự thi cơ bản bám sát các định hướng về chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng khoa học, công nghệ của tỉnh. Xét theo chủ thể tham gia, có 21 hồ sơ của cá nhân, 26 hồ sơ của nhóm cá nhân và 17 hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức. Tỷ lệ hồ sơ của cá nhân và nhóm cá nhân chiếm 73,4%, phản ánh mức độ quan tâm của cộng đồng đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức góp phần tăng khả năng gắn kết dự án với hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa.

Đại diện các đơn vị trả lời phỏng vấn về ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Đáng chú ý, hội thi thu hút sự tham gia của học sinh, sinh viên; chiếm 16 trong tổng số 64 hồ sơ dự thi, bằng 25%. Qua vòng sơ khảo, có 8/30 dự án thuộc nhóm này được lựa chọn vào vòng bán kết, chiếm 26,7%; tiếp tục có 3/10 dự án vào vòng chung kết, chiếm 30%. Theo đánh giá từ kết quả hội thi, các học sinh, sinh viên tham gia tích cực, chất lượng các ý tưởng, dự án có sự chuyển biến qua từng vòng thi. Thông qua hoạt động tập huấn, phản biện và cố vấn chuyên gia, các đội từng bước hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, khả năng ứng dụng, kỹ năng thuyết trình và bảo vệ dự án; qua đó thể hiện năng lực sáng tạo, khả năng tiếp thu và tiềm năng phát triển của lực lượng trẻ trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.