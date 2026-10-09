Apple lại sắp đảo lộn ngành quảng cáo

Thay đổi của Apple khiến các nền tảng quảng cáo khó xác định tệp người dùng hơn. Ảnh: Bloomberg.

Thông qua WebKit, nền tảng đứng sau Safari và các trình duyệt trên iPhone, Apple đã chặn một số công ty công nghệ quảng cáo sử dụng mã định danh để nhận diện người dùng trên nhiều website. Trong một số trường hợp, thay đổi còn khiến quảng cáo không thể hiển thị trên các trình duyệt bị ảnh hưởng.

Điểm khiến ngành quảng cáo đặc biệt chú ý nằm ở việc Apple không chỉ hạn chế cookie. Táo khuyết còn chặn yêu cầu tới một số tên miền của các công ty quảng cáo.

Tác động lớn hơn nằm ở khả năng xác định và tiếp cận người dùng trên website. Nhiều công ty công nghệ quảng cáo đã xây dựng các mã định danh thay thế sau khi cookie bên thứ ba dần bị hạn chế. Những công nghệ này giúp nhà quảng cáo nhận diện cùng một người dùng trên nhiều website.

Nếu các mã định danh tiếp tục bị chặn, lượng người dùng mà nhà quảng cáo có thể xác định sẽ giảm. Điều này cũng gây bất lợi cho các nhà quảng cáo. Ngân sách tiếp thị vì thế có thể dịch chuyển về những nền tảng sở hữu lượng lớn dữ liệu.

Đây không phải lần đầu các chính sách quyền riêng tư của Apple tác động mạnh đến ngành quảng cáo.

Năm 2017, tính năng Intelligent Tracking Prevention trên Safari đã hạn chế khả năng theo dõi người dùng bằng cookie. Ngành quảng cáo sau đó phát triển nhiều công nghệ nhận diện khác để thích nghi.

Các biện pháp của Apple cũng mở rộng sang ứng dụng. Meta từng cho biết thay đổi về tính minh bạch theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency) của Apple có thể gây ảnh hưởng khoảng 10 tỷ USD đến doanh thu quảng cáo của công ty trong năm 2022.

Điều khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại lần này là mức độ minh bạch của danh sách chặn. Theo AdExchanger, Apple có thể xây dựng cơ chế cho phép tự động chặn hàng trăm công ty quảng cáo, tiếp thị và dữ liệu. Nó có thể được cập nhật từ xa mà không cần phiên bản iOS mới.

“Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng”, Mathieu Roche, CEO ID5 nhận định.

Tony Katsur, CEO IAB Tech Lab cho rằng các quy định ảnh hưởng đến Internet nên được áp dụng theo luật và nhất quán với mọi doanh nghiệp.

“Khi một tập đoàn như Apple đưa ra thay đổi, nó gây ra tác động không đồng đều đến các doanh nghiệp”, Katsur nói.