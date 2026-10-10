Công nghệ đằng sau 'Bản sao số Moscow' biến thủ đô Nga thành thành phố ảo thông minh nhất thế giới

Moscow đã vận hành một nền tảng độc đáo mang tên Bản sao số Moscow (Digital Twin Moscow), một bản sao ảo chính xác đến từng chi tiết của toàn bộ thủ đô trong không gian thực tế ảo.

Đây không chỉ là bản đồ 3D thông thường mà là hệ thống động, liên tục cập nhật, giúp chính quyền thành phố lập kế hoạch, dự báo và ra quyết định quản lý đô thị với độ chính xác cao.

Dự án được đánh giá là một trong những bản sao số đô thị tiên tiến và quy mô lớn nhất thế giới hiện nay.

Để tạo nên Bản sao số Moscow, các chuyên gia đã thu thập hơn 12 triệu bức ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, cả trên không lẫn mặt đất.

Những hình ảnh này được xử lý bằng công nghệ photogrammetry, kỹ thuật tái tạo mô hình 3D từ ảnh chụp, để dựng nên bản sao ảo toàn diện bao gồm mọi tòa nhà, công trình, mạng lưới kỹ thuật và giao thông.

Mỗi năm toàn bộ bộ ảnh được chụp lại và cập nhật hoàn toàn nhằm đảm bảo mô hình luôn phản ánh đúng hiện trạng thực tế của thành phố.

Moscow đã vận hành một nền tảng kỹ thuật số - bản sao số 3D chính xác của thành phố, tức mô hình tái lập siêu đô thị trong không gian thực tế ảo. Ảnh: stroygaz.ru

Bên cạnh đó, hệ thống còn lưu trữ kho lưu trữ panorama dài khoảng 13.000km đường phố kể từ năm 2013, cho phép người dùng xem lại hình ảnh lịch sử và thực hiện các phép đo chính xác cao.

Điểm khác biệt then chốt nằm ở việc mô hình 3D được bổ sung hơn 9.000 lớp dữ liệu phân tích. Các lớp này bao phủ hầu hết mọi lĩnh vực đời sống đô thị, từ dân số, môi trường, năng lượng, giao thông đến hạ tầng ngầm và được cập nhật theo thời gian thực.

Nhờ vậy, Bản sao số không còn là hình ảnh tĩnh mà trở thành nền tảng động, có khả năng theo dõi hàng nghìn phương tiện và máy móc của thành phố ngay trên bản đồ ảo.

Từ năm 2022, công nghệ Building Information Modeling (BIM) được tích hợp, cho phép tạo bản sao số riêng cho từng công trình ở mọi giai đoạn từ thiết kế, thi công đến vận hành.

Hệ thống còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều thuật toán đồng thời nhằm nâng cao độ chi tiết, hiệu chỉnh màu sắc và loại bỏ các yếu tố gây nhiễu trong quá trình dựng mô hình.

Một bước tiến quan trọng khác là việc bổ sung phân hệ M.E.T.A. sử dụng Unreal Engine 5, mang lại khả năng hiển thị chân thực gần như thật và mô phỏng các kịch bản phức tạp.

Bản sao số Moscow: Công nghệ 3D và AI biến thủ đô Nga thành thành phố ảo thông minh nhất thế giới. Ảnh: mperspektiva.ru

Nhờ kết hợp photogrammetry, BIM, AI và dữ liệu thời gian thực, Bản sao số Moscow hỗ trợ hơn 2.000 quyết định quản lý mỗi năm, từ quy hoạch nhà ở, trường học, bệnh viện đến mô phỏng cải tạo công viên, điều chỉnh giao thông và tối ưu hóa mạng lưới tiện ích.

Hệ thống giúp phát hiện xung đột hạ tầng ngay từ giai đoạn thiết kế, giảm chi phí đào xới và rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Trong lĩnh vực năng lượng và tiện ích, nó cho phép lập bản đồ chi tiết mạng lưới ngầm dài hàng trăm kilomet, hỗ trợ bảo trì dự đoán và tránh các sự cố lớn.

Với quy mô bao phủ hàng nghìn kilomet vuông và khả năng tích hợp dữ liệu đa chiều, Bản sao số Moscow đã trở thành công cụ then chốt trong quản lý đô thị hiện đại.

Nó không chỉ phản ánh hiện trạng mà còn dự báo xu hướng phát triển, hỗ trợ quy hoạch tổng thể và nâng cao hiệu quả vận hành thành phố.

Kinh nghiệm của Moscow đang được chia sẻ tại nhiều diễn đàn quốc tế, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bản sao số đô thị toàn cầu.

(Theo ict.moscow, mperspektiva.ru, stroygaz.ru)