Samsung phát triển mẫu tai nghe over-ear Galaxy Studio đối đầu trực tiếp với Apple và Sony

Thị trường tai nghe chụp tai (over-ear) cao cấp chuẩn bị đón nhận một bước chuyển dịch lớn khi Samsung được cho là đang lên kế hoạch tái xuất phân khúc này. Sau nhiều năm chỉ tập trung vào các thiết bị in-ear nhỏ gọn, hãng công nghệ Hàn Quốc đang phát triển một mẫu tai nghe không dây dạng chụp tai hoàn chỉnh mang tên dự kiến Galaxy Studio, trực tiếp tạo thế đối trọng với các đối thủ hàng đầu như Apple và Sony.

Bước chuyển dịch chiến lược sau hơn một thập kỷ

Lần gần nhất Samsung đầu tư nghiêm túc vào phân khúc tai nghe chụp tai là từ năm 2015 với hai dòng sản phẩm Level Over và Level On. Kể từ đó, thương hiệu này gần như dồn toàn bộ nguồn lực cho dải thiết bị nhét tai (in-ear) và tai nghe mở (open-ear) thuộc hệ sinh thái Galaxy Buds. Nếu dự án mới thành hình, đây sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của hãng sau hơn 10 năm vắng bóng trên bản đồ thiết bị âm thanh over-ear.

Theo thông tin rò rỉ từ tài khoản @evowizz trên mạng xã hội X, thiết bị over-ear mới của Samsung sẽ mang tên Galaxy Studio. Đáng chú ý, tài khoản này từng đưa ra dự đoán chính xác về mẫu tai nghe clip-on đầu tiên của hãng là Galaxy Buds On trước khi sản phẩm được giới thiệu chính thức, gia tăng đáng kể độ tin cậy cho rò rỉ lần này.

Tai nghe mới mới có thiết kế chụp tai độc đáo

Manh mối kỹ thuật từ mã nguồn phần mềm

Các dấu hiệu về việc Samsung phát triển tai nghe chụp tai không dây bắt đầu xuất hiện rõ ràng từ tháng 8 năm 2026. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật đã phát hiện hàng loạt chuỗi mã phần mềm, tên mã nội bộ như Galaxy H1 cùng các hình ảnh đồ họa ẩn sâu trong ứng dụng đồng hành của Samsung. Những dữ liệu hệ thống này xác nhận sự tồn tại của một phần cứng dạng chụp tai hoàn chỉnh đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tai nghe over-ear đầu tiên của Samsung sẽ có tên là Galaxy Studio?

Việc sử dụng hậu tố "Studio" cho thấy định vị cao cấp và khác biệt hoàn toàn so với các dòng Buds thông thường. Thay vì ưu tiên tối đa tính di động bỏ túi, Galaxy Studio được kỳ vọng tập trung vào màng loa kích thước lớn, công nghệ tái tạo âm thanh trung thực và hệ thống khử tiếng ồn chủ động (ANC) mạnh mẽ hơn.

Định vị cạnh tranh và khả năng tương thích hệ sinh thái

Với cấu hình âm thanh dự kiến, Galaxy Studio sẽ được định vị để cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm cao cấp đã có chỗ đứng vững chắc như Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM series hay Bose QuietComfort. Điểm mạnh cốt lõi của Samsung nằm ở việc tối ưu hóa thiết bị đồng bộ với hệ điều hành One UI và phần cứng Galaxy.

Galaxy Buds Studio sẽ sớm ra mắt

Người dùng có thể kỳ vọng vào các tính năng như chuyển đổi nguồn phát liền mạch giữa điện thoại và máy tính bảng, tùy chỉnh âm thanh nâng cao và hỗ trợ các tiêu chuẩn âm thanh không dây độc quyền của hãng. Một số báo cáo dự đoán thiết bị có thể được giới thiệu vào đầu năm 2027 cùng thế hệ điện thoại Galaxy S27 series, giúp hãng hoàn thiện dải sản phẩm âm thanh phục vụ nhu cầu làm việc và giải trí chuyên sâu.