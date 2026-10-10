Thống kê trận đấu Malaga 1-1 Espanyol: Hai đội chia điểm

Thập niên 1990 và đầu những năm 2000 thế kỷ trước đánh dấu một trong những giai đoạn rực rỡ và giàu cảm xúc nhất của bóng đá Việt Nam. Sau những dấu ấn của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực như SEA Games và Tiger Cup, đồng thời truyền hình và những trang báo thể thao phát triển mạnh, giúp thổi bùng đam mê bóng đá của người hâm mộ.