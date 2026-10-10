Thống kê trận đấu Lens 2-1 Lyon: Matthieu Udol tỏa sáng, Lens giành trọn 3 điểm

Tháng 11/2026 mang đến một kịch bản hiếm thấy và đầy thách thức cho bóng đá trẻ Bỉ. Đối thủ sắp tới ở VCK World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam sẽ phải triệu tập đến 2 đội tuyển U17 cho 2 sự kiện chỉ cách nhau vẻn vẹn 72 giờ này.