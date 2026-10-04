HLV Malaysia tự tin hướng đến trận đấu với tuyển Việt Nam

Chiều 4/10, Malaysia bước vào buổi tập để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe tự tin hướng đến trận đấu với tuyển Việt Nam (Ảnh: Ngọc Linh).

Trước buổi tập, HLV Tan Cheng Hoe đã dành thời gian trả lời báo chí. Theo HLV trưởng Malaysia, mục tiêu của đội nhà là nhanh chóng gạt lại kết quả ở vòng bảng để tập trung cho trận đấu cuối cùng tại giải.

“Ngày mai là trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup. Tất nhiên, với tư cách HLV và một tập thể, chúng tôi muốn đạt được điều gì đó. Chúng tôi muốn thi đấu tốt và tiếp tục duy trì những điều tích cực”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Malaysia từng ở rất gần tấm vé vào chung kết sau chiến thắng đậm 6-0 trước Singapore. Kết quả này giúp họ có 7 điểm cùng hiệu số +9. Tuy nhiên, Indonesia sau đó đánh bại Bangladesh 9-2 và vượt lên nhờ chỉ số phụ để giành ngôi đầu bảng.

Việc mất ngôi đầu bảng như vậy khiến tâm lý các cầu thủ Malaysia chịu ảnh hưởng không nhỏ. HLV Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận toàn đội đã trải qua sự thất vọng, nhưng ông muốn các học trò nhanh chóng lấy lại sự tập trung.

“Tôi nghĩ, chúng ta phải chấp nhận thực tế là đội đã không giành được quyền vào chung kết. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi đã chơi rất tốt trong ba trận đấu vừa qua, đội vừa giữ sạch lưới lại ghi được nhiều bàn thắng.

Đó là tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia và như tôi đã nói, chúng tôi cần tiếp tục tiến bước và tập trung vào những gì đang chờ đợi phía trước”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

Nhà cầm quân này cũng dành nhiều lời đánh giá tích cực cho tuyển Việt Nam. Theo ông, đây vẫn là một trong những đội tuyển có chất lượng hàng đầu khu vực và Malaysia cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn giành kết quả tốt.

“Chúng tôi phải tôn trọng Việt Nam. Chúng tôi biết Việt Nam đến giải với một đội hình mạnh. Họ là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á”, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Trong thời gian gần đây, Malaysia thường không có được kết quả tốt khi đối đầu tuyển Việt Nam. Như tại AFF Cup 2026, “Bầy hổ” toàn thua cả hai trận trước đoàn quân của HLV Kim Sang-sik với cùng tỷ số 0-2.

Tuyển Việt Nam đang có thành tích đối đầu tốt trước Malaysia (Ảnh: V.A).

Tuy nhiên, chiến lược gia này cho rằng kết quả trong những lần đối đầu trước không có nhiều ý nghĩa với trận đấu sắp tới.

“Trận đấu ngày mai thuộc một giải đấu khác và sẽ là một cuộc chơi khác. Hy vọng chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Toàn đội đang có tâm trạng, bầu không khí và tinh thần tốt để đối đầu Việt Nam.

Chúng tôi biết Việt Nam chuyển trạng thái rất nhanh và chơi với tốc độ cao. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng, có những cầu thủ có thể kiểm soát trận đấu”, HLV trưởng tuyển Malaysia nhận xét.

Ông đồng thời cho rằng Malaysia cần tận dụng tốt hơn những cơ hội được tạo ra nếu muốn đánh bại tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi phải tận dụng những cơ hội trước khung thành. Tất nhiên, chúng tôi cần phải rất sắc bén, không chỉ riêng khi đối đầu Việt Nam. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì cách chơi của mình”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau lúc 16h ngày 5/10 trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.