Hoàng Hên lỡ hẹn trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

Hoàng Hên lỡ hẹn trận tranh hạng ba vì không kịp bình phục

Theo thông tin từ ban huấn luyện, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên không thể ra sân trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia do chấn thương cơ bắp chân. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội bị chấn thương và buộc phải rời sân trong hiệp 2 của chiến thắng 4-2 trước Pakistan ngày 2.10.

Trong buổi tập hồi phục tại Jakarta, Hoàng Hên cùng Bùi Hoàng Việt Anh không tham gia cùng các đồng đội mà được theo dõi riêng. Dù đánh giá là không quá nghiêm trọng, quỹ thời gian quá ngắn khiến tiền vệ này không kịp bình phục cho cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 5.10.

Sự vắng mặt này tiếp tục làm khó thêm bài toán nhân sự trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã phải nói lời chia tay với Xuân Son và Phạm Gia Hưng vì những lý do khác nhau.

Trước tình hình lực lượng biến động, HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc hai phương án cho bộ ba tấn công, trong đó Đình Bắc và Williams Minh Hoàng nhiều khả năng là hai cái tên được giữ cố định. Phương án thứ nhất sử dụng Hai Long để di chuyển tự do hỗ trợ Đình Bắc, trong khi phương án thứ hai kết hợp cùng Tài Lộc để tạo sự hoán đổi vị trí bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, đối thủ Malaysia cũng bước vào trận tranh HCĐ với những tổn thất đáng kể khi thiếu vắng bộ đôi trụ cột gồm đội trưởng Dion Cools và tiền đạo Faisal Halim.

Trận đấu tranh hạng ba giữa hai đội sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h ngày 5.10 trên SVĐ Gelora Bung Karno.