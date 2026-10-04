Đình Bắc phải tập riêng, bỏ ngỏ khả năng đấu Malaysia tại tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026

Ngoài hai ca chấn thương đã xác nhận trước đó là Việt Anh và Hoàng Hên, hai mũi công chủ lực khác của đội tuyển là Đình Bắc và Tài Lộc cũng phải tách riêng để tập hồi phục vì dấu hiệu quá tải (ảnh: Hữu Phạm)

Bác sĩ của đội tuyển đang theo sát tình hình chấn thương của những trường hợp này

Nếu tiền đạo số 9 không ra sân, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể ở mặt trận tấn công

Khả năng thi đấu của Hoàng Hên, Việt Anh hay Đình Bắc đang là dấu hỏi lớn

Nếu cả Đình Bắc lẫn Tài Lộc không thể ra sân, sức ép ghi bàn sẽ dồn toàn bộ lên Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Hai Long

Ngoài các trường hợp không đảm bảo thể lực, toàn bộ đội tuyển đã tham gia các bài tập chiến thuật

Ở vị trí hậu vệ trái, HLV Kim Sang-sik đang sở hữu hai phương án mang phong cách thi đấu đối lập: Phan Tuấn Tài và Cao Pendant Quang Vinh. Cả hai đều có điểm mạnh nổi bật, nhưng đồng thời cũng tồn tại những khiếm khuyết khó phủ nhận.

Bên cạnh đối diện, Tiến Anh được kỳ vọng vẫn là phương án số 1

Trong buổi tập chiều 4/10 tại tổ hợp thể thao Gelora Bung Karno, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không khỏi âu lo khi tiếp tục chứng kiến sự vắng mặt của các trụ cột trong phần tập chung