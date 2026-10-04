Tuyển Ấn Độ bị chỉ trích dữ dội vì mời Brazil giao hữu

AIFF chi ra số tiền lớn để mời Brazil đá giao hữu. Ảnh: Reuters.

Tối 3/10, trận giao hữu giữa Brazil và Ấn Độ tại sân Salt Lake (Kolkata) vấp phải chỉ trích dữ dội từ Bhaichung Bhutia, cựu đội trưởng tuyển Ấn Độ.

Bhutia thừa nhận các cầu thủ và người hâm mộ chắc chắn muốn được đối đầu Brazil. Bản thân ông cũng từng mơ có cơ hội thi đấu với đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi về giá trị lâu dài của trận giao hữu này.

Theo Bhutia, Ấn Độ được cho là phải chi khoảng 5,2 - 6,3 triệu USD để mời Brazil. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Toàn Ấn Độ (AIFF) đang gặp khó khăn tài chính. Ông cho biết ngân sách gần nhất của liên đoàn thâm hụt khoảng 1,5 - 1,6 triệu USD, còn nhiều CLB phải chật vật tìm nhà tài trợ và thậm chí đóng cửa.

“Hoàn toàn phi lý”, Bhutia nhận xét ngắn gọn về khoản tiền dành cho trận giao hữu với Brazil. Cựu đội trưởng tuyển Ấn Độ càng thất vọng khi AIFF từng lên kế hoạch đưa đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup, nơi họ sẽ gặp Indonesia, Singapore và Malaysia. Những đối thủ này đều có thứ hạng FIFA gần Ấn Độ hơn nhiều so với Brazil, đội đứng thứ 6 thế giới.

Ấn Độ thua Brazil với tỷ số 0-4 sau khi chơi tốt trong khoảng 30 phút đầu. Ảnh: Reuters.

Bhutia cho rằng FIFA ASEAN Cup mới là cơ hội thực tế để các tuyển thủ được thi đấu ít nhất ba trận có tính cạnh tranh. Việc rút khỏi giải đấu rồi bỏ khoản tiền lớn để đá giao hữu với Brazil vì thế không hợp lý.

Ông cũng đề xuất Ấn Độ nên học cách Nhật Bản từng phát triển bóng đá. Thay vì chỉ mời Brazil đá một trận, Ấn Độ có thể đưa cầu thủ và HLV Brazil đến làm việc lâu dài. Zico từng có thời gian dẫn dắt tuyển Nhật Bản, góp phần tạo ảnh hưởng lớn tới bóng đá nước này.

“Với một chủ tịch không biết mình đang làm gì, tất cả trở thành một trò xiếc. Và đó là điều đang xảy ra với bóng đá Ấn Độ”, Bhutia nói.

Ấn Độ hiện đứng thứ 138 FIFA và không thể giành vé dự Asian Cup bằng thành tích trên sân cỏ. Trong bối cảnh ấy, trận giao hữu với Brazil càng khiến những tranh luận về cách điều hành bóng đá nước này nóng lên.

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