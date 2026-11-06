Lý do MU chưa sa thải Carrick

Michael Carrick vẫn chưa bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo David Ornstein, giới thượng tầng tại Old Trafford thực sự muốn tạo điều kiện và thời gian để chiến lược gia người Anh lật ngược tình thế, bất chấp thành tích gây thất vọng của MU từ đầu mùa.

Phản ứng sau trận thua 0-3 Bournemouth hôm 25/10 được xem là tín hiệu mang tính bước ngoặt. Khi ấy, một bộ phận lớn khán đài Old Trafford la ó nhắm vào các cầu thủ, tuy nhiên lại đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Carrick.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nhận thấy đội hình hiện tại bắt đầu ý thức được việc không thể liên tục đổ lỗi cho các đời huấn luyện viên mỗi khi đội bóng chìm trong khủng hoảng.

Dù tiếp tục tin tưởng nhà cầm quân 45 tuổi, lập trường của đội bóng có thể thay đổi nếu có một ứng viên vượt trội sẵn sàng tiếp quản công việc. Tương lai của Carrick tại Old Trafford vì vậy vẫn gắn liền trực tiếp với kết quả thi đấu trong thời gian tới.

Những cái tên tiềm năng có thể tiếp quản MU nếu chiến lược gia người Anh bị sa thải gồm Eddie Howe, Julian Nagelsmann hay mới đây nhất là Didier Deschamps. Cựu huấn luyện viên Juventus đang "ngồi chơi xơi nước" sau khi chia tay tuyển Pháp cách đây chưa lâu.

Sau vòng 10 Premier League, các câu lạc bộ sẽ có hai tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây có thể là khoảng thời gian quyết định số phận của Carrick.

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