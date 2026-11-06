Giá mà Ronaldo dừng lại sớm hơn

Với những vận động viên xuất sắc nhất, biết khi nào nên dừng lại đôi khi còn khó hơn cả hành trình vươn tới đỉnh cao. Họ dành cả sự nghiệp để vượt qua giới hạn, chống lại những hoài nghi và chứng minh rằng bản thân có thể làm được điều người khác cho là không thể. Nhưng chính niềm tin từng đưa họ đến thành công cũng khiến việc chấp nhận thời gian không còn đứng về phía mình trở nên khó khăn.

Cristiano Ronaldo là một trường hợp như vậy. Việc anh tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha để lại nhiều tiếc nuối. Người hâm mộ sẽ không còn thấy những pha bứt tốc, những cú đánh đầu uy lực hay màn ăn mừng quen thuộc trong màu áo đội tuyển. Tuy nhiên, điều khiến cuộc chia tay trở nên đáng buồn hơn nằm ở thời điểm Ronaldo quyết định dừng lại.

Theo cây bút Jonathan Wilson của The Guardian, trong ít nhất ba giải đấu lớn gần nhất, Ronaldo không còn là nhân tố giúp Bồ Đào Nha mạnh lên. Ngược lại, sự hiện diện của anh ngày càng khiến đội tuyển gặp khó khăn trong việc xây dựng một lối chơi phù hợp với lực lượng đang có.

Khi Bồ Đào Nha phải chơi bóng vì Ronaldo

Tại World Cup 2022, HLV Fernando Santos quyết định để Ronaldo ngồi dự bị trong trận gặp Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Bồ Đào Nha lập tức chơi thanh thoát hơn, các vị trí phối hợp linh hoạt và hàng công vận hành hiệu quả. Gonçalo Ramos, người được lựa chọn thay Ronaldo, ghi một hat-trick.

Màn trình diễn ấy cho thấy Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể chơi tốt mà không cần Ronaldo đá chính. Thậm chí, đội bóng còn trở nên khó lường hơn khi các cầu thủ tấn công được tự do di chuyển, thay vì phải liên tục tìm cách đưa bóng đến vị trí của một trung phong.

Ở thời điểm ấy, vai trò dự bị chiến lược có lẽ phù hợp hơn với Ronaldo. Kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và bản năng ghi bàn vẫn có thể giúp anh tạo khác biệt trong những thời điểm nhất định. Vấn đề nằm ở chỗ Ronaldo dường như chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi.

Ngay trong trận thắng Thụy Sĩ, khi kết quả gần như đã an bài, nhiều khán giả vẫn liên tục gọi tên Ronaldo. Không phải tất cả đều là người hâm mộ Bồ Đào Nha. Một bộ phận đến sân đơn giản vì muốn tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu.

Cuối trận, Ronaldo đưa bóng vào lưới trong tình huống việt vị rõ ràng. Anh hiểu bàn thắng không được công nhận nhưng vẫn thực hiện màn ăn mừng "Siuuuu". Khán đài đáp lại bằng tiếng reo hò lớn nhất trận.

Wilson so sánh hình ảnh ấy với Elvis Presley trong những năm cuối sự nghiệp biểu diễn tại Las Vegas. Khi ấy, khán giả không còn quá quan tâm Elvis hát hay đến mức nào. Họ mua vé vì muốn nhìn thấy Elvis, một biểu tượng mà danh tiếng đã vượt xa khả năng trình diễn thực tế.

Ronaldo cũng ở vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác, những buổi biểu diễn của Elvis không quyết định cơ hội vô địch World Cup của một đội tuyển quốc gia.

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với những kỷ lục đồ sộ, nhưng cuộc chia tay của anh không diễn ra theo cách người hâm mộ mong đợi.

Tầm ảnh hưởng của Ronaldo còn khiến việc loại anh khỏi đội hình trở nên nhạy cảm. Với Bồ Đào Nha, anh không đơn thuần là một cầu thủ bóng đá mà còn là gương mặt đại diện cho hình ảnh đất nước trên toàn cầu. Từng có một thành viên chính phủ công khai cho rằng không thể gạt Ronaldo khỏi đội tuyển vì nguồn doanh thu và giá trị thương hiệu mà anh mang lại.

Danh tiếng quá lớn vô tình tạo ra một đặc quyền. Ronaldo vẫn là tâm điểm ngay cả khi những đóng góp trên sân không còn tương xứng với vị thế của mình.

Tại Euro 2024, anh bật khóc sau khi sút hỏng quả phạt đền trước Slovenia. Cả đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu nhiều ngôi sao tài năng, nhưng sự chú ý một lần nữa tập trung vào cảm xúc và câu chuyện cá nhân của Ronaldo.

Tình trạng tương tự kéo dài đến World Cup 2026. Ronaldo liên tục yêu cầu đồng đội chuyền bóng, khiến nhịp triển khai tấn công bị ảnh hưởng. Có thời điểm, anh dạt sang cánh trái và chiếm không gian hoạt động của Rafael Leão.

Trong trận gặp Tây Ban Nha, cũng là lần cuối Ronaldo ra sân tại World Cup, anh có cơ hội thoát xuống trong một pha phản công. Những năm trước, tình huống như vậy có thể mở ra cơ hội ghi bàn rõ rệt. Nhưng ở tuổi 41, Ronaldo không còn đủ tốc độ để vượt qua đối thủ. Anh phải dừng lại, xoay người và chuyền ngược cho hậu vệ cánh. Pha phản công kết thúc mà không tạo ra nguy hiểm.

Hình ảnh ấy cho thấy sự khác biệt quá lớn giữa Ronaldo hiện tại và cầu thủ từng khiến các hàng phòng ngự khiếp sợ bằng tốc độ cùng sức mạnh thể chất.

Di sản vĩ đại và cuộc chia tay muộn màng

Bồ Đào Nha đang sở hữu một thế hệ đủ khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn. Với lực lượng hiện tại, đội tuyển không thể tiếp tục đặt lợi ích của một cá nhân lên trên yêu cầu chiến thuật, bất kể cầu thủ ấy có vị thế lớn đến đâu.

Jorge Jesus, nhà cầm quân 72 tuổi được bổ nhiệm sau World Cup 2026, là người trực tiếp giải quyết vấn đề.

Trong trận gặp Na Uy, HLV Jesus quyết định không sử dụng Ronaldo ở hiệp hai dù thế trận diễn ra căng thẳng. Bồ Đào Nha cuối cùng vẫn giành chiến thắng, nhưng Ronaldo không hài lòng.

Anh khẳng định ban huấn luyện từng hứa sẽ trao cho mình thời gian thi đấu. Ngay cả khi lời hứa ấy thực sự tồn tại, HLV vẫn phải có quyền điều chỉnh nhân sự theo diễn biến trên sân. Không một cầu thủ nào có thể mặc nhiên đòi hỏi suất thi đấu chỉ vì tên tuổi hay những đóng góp trong quá khứ.

Ronaldo phản ứng bằng cách tức giận rời trại tập trung. Sự việc khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện đổ vỡ, đồng thời đẩy cuộc chia tay đội tuyển đến gần hơn.

Sau cùng, Ronaldo nhận án phạt 255 euro và bị đình chỉ 30 ngày, trong giai đoạn Bồ Đào Nha không có trận đấu nào. Một cái kết khó hình dung đối với cầu thủ từng giữ vai trò trung tâm của đội tuyển suốt hơn hai thập niên.

Ronaldo giờ có thể tập trung hoàn toàn cho Saudi Pro League và mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 khi Ronaldo ngồi dự bị, còn Gonçalo Ramos lập hat-trick trong lần hiếm hoi được đá chính thay đàn anh.

Những tranh cãi ở giai đoạn cuối không thể xóa đi những gì anh từng làm được. Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha và xứng đáng được đặt cạnh Eusébio khi nhắc đến những tên tuổi xuất sắc nhất mà quốc gia này từng sản sinh.

Tuy nhiên, sự vĩ đại của một cầu thủ không chỉ được đánh giá qua số bàn thắng, danh hiệu hay thời gian thi đấu. Cách họ chấp nhận vai trò mới khi tuổi tác bắt đầu ảnh hưởng đến phong độ cũng góp phần định hình di sản.

Ở đỉnh cao, Ronaldo đủ khả năng tự mình quyết định một trận đấu. Anh từng là người Bồ Đào Nha tìm đến mỗi khi cần bàn thắng, một thủ lĩnh có thể kéo cả đội tuyển vượt qua những thời điểm khó khăn.

Nhưng trong những năm cuối, Bồ Đào Nha phải liên tục điều chỉnh để thích nghi với Ronaldo, thay vì tận dụng tối đa phẩm chất của những cầu thủ còn lại.

Sự khác biệt ấy khiến cuộc chia tay trở nên đáng tiếc. Ronaldo có quyền tự hào về một sự nghiệp quốc tế phi thường, nhưng nếu chấp nhận lùi lại đúng lúc, anh có thể đã giúp Bồ Đào Nha tiến xa hơn và giữ lại một hình ảnh đẹp hơn trong mắt người hâm mộ.

Với Ronaldo, vấn đề chưa bao giờ nằm ở việc anh có đủ vĩ đại hay không. Điều đáng tiếc là anh đã ở lại quá lâu, đến mức đội tuyển từng phụ thuộc vào mình phải tìm cách bước tiếp mà không có anh.