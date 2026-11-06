Đội tuyển Argentina để trống áo số 10 ở FIFA Days tháng 11
Sau khi Lionel Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đội tuyển Argentina và HLV Lionel Scaloni quyết định để trống số áo này, tận dụng quy chế không bắt buộc cố định số áo ở các trận giao hữu thuộc dịp FIFA Days tháng 11 sắp tới. Danh tính cầu thủ chính thức tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại sẽ chỉ được công bố khi vòng loại World Cup 2027 khu vực Nam Mỹ khởi tranh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doi-tuyen-argentina-de-trong-ao-so-10-o-fifa-days-thang-11-246261106134541113.htm