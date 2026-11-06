Đội tuyển Argentina để trống áo số 10 ở FIFA Days tháng 11

Rạng sáng 5.11, tiền đạo Erling Haaland đã tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Manchester City trước chủ nhà RB Leipzig tại vòng phân hạng UEFA Champions League. Pha lập công này không chỉ mang về 3 điểm cho đại diện nước Anh mà còn đưa chân sút 26 tuổi người Na Uy đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ duy nhất ở đấu trường Cúp C1 có số bàn thắng nhiều hơn số lần ra sân.