VFF ra thông điệp về hợp đồng với HLV Kim Sang-sik

HLV Kim Sang-sik sẽ hết hợp đồng với VFF vào đầu năm 2027

Trả lời Tiền Phong, một lãnh đạo cấp cao VFF cho biết Thường trực Liên đoàn chưa có cuộc làm việc nào để bàn tương lai ông Kim Sang-sik. "Thường trực hiện chưa có cuộc họp nào để bàn vấn đề này. Chúng tôi sẽ đánh giá ở thời điểm thích hợp trước khi có quyết định. Dĩ nhiên, VFF đánh giá cao những đóng góp của HLV Kim Sang-sik đối với bóng đá Việt Nam"-lãnh đạo VFF trên cho biết.

Theo hợp đồng, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hết VCK Asian Cup 2027. Giải đấu ban đầu dự kiến khởi tranh tại Saudi Arabia vào tháng 1/2027. Tuy nhiên do lo ngại vấn đề an ninh, AFC mới đây đã quyết định lùi thời gian tổ chức giải sang đầu năm 2028.

Quyết định của AFC khiến toàn bộ kế hoạch của các đội bóng châu Á bị đảo lộn, bao gồm đội tuyển Việt Nam. Theo lịch, đội sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế với Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc) trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này tại sân Thiên Trường (Nam Định). VFF cũng "thiết kế" để thầy trò HLV Kim Sang-sik đá giao hữu với Nhật Bản.

Bóng đá Việt Nam liệu có phát huy được nền tảng ổn định và thành tích của giai đoạn trước để hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai?

Dù vậy thành phần đội tuyển Việt Nam đã được điều chỉnh mạnh sau khi có quyết định của AFC. Với HLV Kim Sang-sik, vấn đề quan trọng hiện tại là việc ông có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam hay không.

Trong 2 năm qua, ông Kim Sang-sik đã gặt hái một loạt danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Ông 2 lần liên tiếp đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, đều trước Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam cũng vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, tạo nên chuỗi kỷ lục 27 trận bất bại.

Ông Kim Sang-sik đồng thời cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đoạt hạng ba U23 châu Á 2026.

Tình hình trở nên khó khăn khi tháng 1/2027, dự kiến VFF sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 10 để bầu chọn bộ máy lãnh đạo mới. Chính vì vậy nhiều khả năng dù cùng đội tuyển Việt Nam tạo nên giai đoạn thành công rực rỡ, tương lai của HLV Kim Sang-sik chỉ được quyết định sau thời điểm này.