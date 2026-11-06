Vovinam Thanh Hóa tăng tốc, hướng tới mục tiêu cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X
Chỉ còn ít ngày nữa, Vovinam Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ở TP.HCM. Sau hai đợt tập huấn tại Quảng Ninh và Đồng Nai, đội tuyển đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài với mục tiêu giành 4 HCV.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/vovinam-thanh-hoa-tang-toc-huong-toi-muc-tieu-cao-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-308074.htm