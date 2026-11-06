Vovinam Thanh Hóa tăng tốc, hướng tới mục tiêu cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

HNN.VN - Sau 6 vòng đấu chỉ hòa và thua, CLB Bóng đá Huế đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua Đại học Văn Hiến với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách vào tối 6/11. Ba điểm quý giá sẽ giúp đội bóng Cố đô giải tỏa áp lực và thắp lại hy vọng cho hành trình phía trước.