Tuyển futsal nam Việt Nam hoàn thành 2 trận đấu tập huấn tại Kyrgyzstan

Sau thất bại 1-2 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam bước vào trận tái đấu với quyết tâm cải thiện lối chơi, đặc biệt trong khâu tổ chức tấn công.

Đội tuyển futsal Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan. Ảnh: VFF

Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 15, Huỳnh Văn Hoài xử lý kỹ thuật bên cánh trước khi chuyền ngang thuận lợi để Thịnh Phát loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng giúp đội khách thi đấu tự tin hơn. Tuy nhiên, những cơ hội tiếp theo của Thịnh Phát và các đồng đội đều không được tận dụng thành công. Trong khi đó, thủ môn Phạm Văn Tú có nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp Việt Nam giữ lợi thế trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Kyrgyzstan gia tăng sức ép và tận dụng sai sót của hàng thủ Việt Nam. Phút 24, Đa Hải mất bóng, tạo điều kiện để Dzhanat kiến tạo cho Talaibekov ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút 34, Doolotov vượt qua Ngọc Ánh trước khi dứt điểm, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Các cầu thủ Việt Nam đã có 2 trận đấu bổ ích. Ảnh: VFF

Trong thế bị dẫn bàn, HLV Diego Giustozzi quyết định sử dụng power-play khi trận đấu còn khoảng 5 phút. Những pha phối hợp nhanh, hoán đổi vị trí liên tục và khả năng khai thác khoảng trống giúp đội tuyển Việt Nam tạo sức ép đáng kể.

Phút 37, từ một tình huống power-play được tổ chức bài bản, Nhan Gia Hưng chuyền bóng vào cột xa để Từ Minh Quang băng xuống đệm bóng, ấn định tỷ số hòa 2-2. Trong những phút cuối, Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi này và có thêm cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể ghi bàn quyết định.

Kết quả hòa cho thấy những tín hiệu tích cực trong cách vận hành chiến thuật của đội tuyển, đặc biệt ở phương án power-play. Dù vậy, những sai sót cá nhân và hạn chế trong phòng ngự vẫn là vấn đề cần được khắc phục.

Hai trận giao hữu tại Kyrgyzstan mang lại những trải nghiệm chuyên môn hữu ích để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi.

Sau đợt tập huấn này, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ sang Nga, thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào các ngày 8 và 10.11.