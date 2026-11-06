Trên 300 lượt VĐV tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng năm 2026

Ban tổ chức Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 tổ chức họp trù bị công tác tổ chức. Ảnh: Ngân Hà

Theo kế hoạch, Hội khỏe sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17-11-2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động đang công tác tại các cơ quan báo chí.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Lê Quỳnh Trang cho biết, Hội khỏe được tổ chức theo Kế hoạch liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí Thủ đô, đồng thời phát huy truyền thống 31 năm tổ chức Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Sự kiện cũng hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các VĐV tham gia bộ môn kéo co Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025. Ảnh: Hoàng Lân

Hội khỏe năm nay tổ chức thi đấu 6 môn gồm: bóng bàn, bóng đá, pickleball, kéo co, cờ tướng và điền kinh. Trong đó, bóng bàn có các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ và đồng đội nam; bóng đá thi đấu sân mini 7 người dành cho các đội được Ban tổ chức mời; pickleball gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, phân chia theo lứa tuổi. Các môn kéo co, cờ tướng và điền kinh (đi bộ nam, nữ) cũng được tổ chức với những nội dung phù hợp.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Hội khỏe lần thứ 31 là việc đưa môn pickleball vào chương trình thi đấu, thay thế môn cầu lông so với các kỳ trước. Sự thay đổi này được kỳ vọng mang đến không khí thi đấu mới mẻ, tăng sức hấp dẫn và tạo thêm cơ hội giao lưu, tranh tài cho các vận động viên.

Các VĐV tham gia bộ môn đi bộ tại kỳ giải 2025. Ảnh: Hoàng Lân

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Lê Quỳnh Trang, đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký tham dự của 21 đoàn, với gần 300 lượt vận động viên tranh tài ở 6 môn thể thao. Đáng chú ý, môn bóng đá mini 7 người sẽ khởi tranh từ ngày 16-11, mở đầu các hoạt động thi đấu của Hội khỏe.

Theo Ban tổ chức, đến nay, các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác tổ chức cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho các vận động viên bước vào tranh tài.

Với 6 môn thi đấu đa dạng, Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 31 năm 2026 không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích mà còn là dịp để những người làm báo tăng cường giao lưu, gắn kết, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong các cơ quan báo chí.