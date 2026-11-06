Bế mạc Giải kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ học sinh tỉnh Sơn La năm 2026

Các VĐV chuẩn bị trước thi đấu kéo co

Tham dự giải có 400 vận động viên, độ tuổi từ 11 - 17 tuổi, đến từ 32 đơn vị trường học thuộc các xã, phường, Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Các VĐV thi đấu chung kết nội dung kéo co

Các vận động viên được chia thành 2 khối THCS và THPT, tranh tài ở 3 môn: kéo co, đẩy gậy và bắn nỏ, với 34 nội dung thi đấu dành cho nam và nữ ở các hạng cân khác nhau.

Đông đảo VĐV cổ vũ thi đấu nội dung kéo co

Sau 3 ngày tranh tài hấp dẫn, kịch tính, Giải kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ học sinh tỉnh Sơn La năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp.

Ban tổ chức đã trao 34 huy chương vàng, 34 huy chương bạc, 34 huy chương đồng cho các vận động viên đoạt giải ở các nội dung thi đấu.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao huy chương vàng nội dung đẩy gậy cho các VĐV

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao huy chương vàng nội dung đẩy gậy cho các VĐV

Giải đấu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh. Đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường, phát hiện những học sinh có năng khiếu thể thao để tạo nguồn vận động viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng tới thể thao thành tích cao của tỉnh.