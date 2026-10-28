Lý do MU chưa sa thải Carrick

Carrick được giữ lại.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận ban lãnh đạo MU cân nhắc thay đổi vị trí ghế huấn luyện ngay trong tuần này, sau thất bại 0-3 trước Bournemouth hôm 25/10. Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox tổ chức cuộc họp kéo dài hôm 26/10 để thảo luận về tương lai của Carrick.

Ban đầu, giới lãnh đạo muốn bổ nhiệm người mới trước trận gặp Chelsea thuộc vòng 9 Premier League vào ngày 31/10. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm không đạt kết quả như mong đợi khi các nhân vật chủ chốt chưa thống nhất được ứng viên phù hợp. Carrick vì thế tiếp tục tại vị và được xác nhận sẽ dẫn dắt đội bóng ở trận đấu tới.

MU nhấn mạnh Carrick cùng các cầu thủ vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Dù vậy, việc CLB mất khoảng 40 giờ sau thất bại trước Bournemouth mới xác nhận tương lai của HLV người Anh cho thấy sức ép đang lớn đến mức nào.

Một trong những ứng viên được nhắc đến là Eddie Howe. Cựu HLV Newcastle được cho là sớm tìm hiểu tình hình tại Old Trafford trong trường hợp nhận được lời đề nghị. Julian Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich và tuyển Đức, cũng nằm trong diện cân nhắc.

Antonio Conte là một phương án khác, nhưng MU chưa tiếp xúc chính thức với nhà cầm quân người Italy kể từ khi ông rời Napoli hồi mùa hè. Trong khi đó, Fabian Hurzeler và Unai Emery được cho là khó tiếp cận vì mức phí bồi thường hợp đồng cao.

Đáng chú ý, cách tổ chức quyền lực tại Old Trafford cũng là vấn đề gây tranh cãi. Wilcox ưu tiên mô hình HLV trưởng hoạt động dưới quyền Giám đốc Bóng đá, khác với vai trò quản lý toàn diện mà nhiều chiến lược gia mong muốn.

Highlights Manchester United 0-3 Bournemouth Tối 25/10, Manchester United nhận thất bại 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Premier League 2026/27.