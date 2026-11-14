Lý do MU chọn Pochettino

MU đánh giá cao Pochettino.

MU đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay thế Michael Carrick. Nhà cầm quân 54 tuổi sẽ tiếp quản đội bóng từ ngày 18/11, sau khi hoàn thành hai trận đấu cuối cùng cùng tuyển Mỹ gặp Haiti tại tứ kết CONCACAF Nations League. Trận ra mắt của ông dự kiến là chuyến làm khách trước Liverpool ngày 22/11.

Trong thông báo chính thức, MU giải thích quyết định lựa chọn Pochettino dựa trên 5 yếu tố nổi bật. Đầu tiên là triết lý bóng đá tấn công với cường độ cao, thứ hai là khả năng xây dựng tập thể gắn kết. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo đánh giá cao thành tích phát triển cầu thủ của chiến lược gia người Argentina, kinh nghiệm làm việc ở nhiều giải đấu hàng đầu và khả năng duy trì thành tích ở cấp độ cao nhất.

Thông cáo của Manchester United lối chơi cường độ cao, phong cách bóng đá tấn công của Pochettino. Ảnh: Manchester United.

Thông báo của MU nhấn mạnh: "Pochettino nổi tiếng với phong cách bóng đá tấn công cường độ cao, sự tận tâm trong việc xây dựng những đội bóng đoàn kết và thành tích xuất sắc trong phát triển cá nhân cầu thủ. Ông đã liên tục làm việc ở cấp độ cao nhất tại nhiều giải đấu khác nhau".

Đây là lần thứ 4 Pochettino dẫn dắt một CLB Premier League, sau Southampton, Tottenham và Chelsea. MU phải trả khoản phí bồi thường khoảng 7,4 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ.

Nhà cầm quân người Argentina ban đầu chỉ ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Mỹ đến hết World Cup 2026, nhưng được gia hạn thêm 4 năm vào tháng 8 vừa qua. Nếu hành động từ mùa hè, MU không phải chi khoản tiền này.

Thử thách lớn nhất chờ Pochettino là vực dậy một MU sa sút nghiêm trọng. Sau 10 vòng đầu mùa giải 2026/27, đội bóng chỉ có 8 điểm, giành vỏn vẹn một chiến thắng và rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League.