Nations League: Hà Lan giành ngôi đầu, Đức trở lại cuộc đua

Dumfries và Malen ăn mừng khi có bàn thắng vào lưới của Hy Lạp. (Ảnh: OnsOranje)

Hà Lan đè bẹp Hy Lạp trên sân nhà

Ngày 14/11, hành quân đến xứ sở hoa tulip với 8 điểm cùng thành tích bất bại sau 4 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Ivan Jovanovic có lý do để tự tin trước cuộc đối đầu với Hà Lan. Dù thiếu vắng Zafeiris và Saliakas do án treo giò, Hy Lạp vẫn tung ra đội hình đáng chú ý với thủ môn Tzolakis, bộ đôi hậu vệ Mavropanos và Tsimikas, cùng những gương mặt tấn công như Tzolis, Karetsas và đội trưởng Pavlidis.

Tuy nhiên, ý đồ phủ đầu của đội khách nhanh chóng phá sản. Chỉ trong 20 phút đầu tiên, Summerville và Reijnders đã liên tiếp ghi 3 bàn, giúp Hà Lan dẫn trước 3-0. Phút 24, Ioannidis đưa được bóng vào lưới Verbruggen nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo của Hy Lạp để bóng chạm tay trước khi ghi bàn, khiến bàn thắng không được công nhận. Đến phút 33, Reijnders tiếp tục lập công, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 4-0. Trước khi hiệp 1 khép lại, Timber ghi thêm bàn thắng ở phút 40, giúp Hà Lan dẫn 5-0.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà giảm nhịp độ tấn công nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng. Timber tiếp tục lập công ở phút 59, hoàn tất cú đúp cá nhân, còn Malen ấn định chiến thắng 7-0 chỉ hai phút sau đó. Dumfries cũng để lại dấu ấn với những pha hỗ trợ tấn công hiệu quả, góp phần giúp Hà Lan duy trì sức ép ở 2 hành lang biên.

Chiến thắng đậm đà giúp thầy trò Xavi Hernandez có 11 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng A2 và tạo khoảng cách 3 điểm với hai đội xếp sau là Hy Lạp và Đức. Ở lượt cuối, Hà Lan sẽ hành quân đến sân của Đức trong trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, Hy Lạp cần hướng đến kết quả tích cực trước Serbia để bảo vệ cơ hội đi tiếp.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Lan. (Ảnh: UEFA)

Đức giành chiến thắng quan trọng tại Belgrade

Hành quân đến Belgrade với nhiệm vụ buộc phải thắng, huấn luyện viên Jurgen Klopp lựa chọn đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Kai Havertz đá cao nhất trên hàng công, Florian Wirtz chơi phía sau, trong khi Joshua Kimmich và Aleksandar Pavlovic đảm nhiệm tuyến giữa. Ở hàng phòng ngự, Đức sử dụng Philipp Treu, Jonathan Tah, Malick Thiaw và Maximilian Mittelstadt, trấn giữ khung thành là thủ môn Marc-Andre ter Stegen.

Đội khách có khởi đầu thuận lợi khi sớm vượt lên dẫn trước ở phút thứ 3. Từ tình huống tấn công của Đức, hậu vệ Srdjan Babic lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Hơn 10 phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt cho Die Mannschaft bằng pha lập công ở phút 14.

Dù tiếp tục tạo ra một số cơ hội trong phần còn lại của hiệp 1, các chân sút Đức không thể thắng được thủ môn Vanja Milinkovic-Savic. 2 đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0 dành cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, Serbia thực hiện 2 sự thay đổi ở tuyến giữa khi Vanja Dragojevic và Andrija Zivkovic được tung vào sân thay Stefan Dzodic và Lazar Samardzic. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh này chưa kịp phát huy tác dụng, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 50, Brajan Gruda có pha xử lý cá nhân trước khi dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 3-0 cho Đức.

Serbia nhanh chóng có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 56. Người lập công không ai khác chính là Babic, cầu thủ từng phản lưới nhà trong hiệp 1. Dù vậy, đây cũng là bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà trong trận đấu.

Phút 65, Kimmich đưa bóng vào lưới Serbia bằng cú sút xa nhưng bàn thắng không được công nhận do Havertz rơi vào thế việt vị. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong những phút cuối trận là 2 tấm thẻ đỏ dành cho các cầu thủ Serbia. Dragojevic bị truất quyền thi đấu ở phút 76 sau khi VAR can thiệp, trước khi Zivkovic cũng bị truất quyền thi đấu ở phút 89.

Chiến thắng 3-1 trên sân khách giúp Đức có thêm 3 điểm, nâng tổng điểm lên 8 và bằng với Hy Lạp. Dù vẫn xếp sau đối thủ do bất lợi về thành tích đối đầu, kết quả tại Belgrade giúp thầy trò Jurgen Klopp duy trì hy vọng giành vé vào tứ kết trước cuộc tiếp đón Hà Lan ở lượt trận cuối.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận gặp Serbia. (Ảnh: Germany Football Team)

Cục diện bảng A2 vẫn còn nhiều biến số

Sau lượt trận thứ 5, Hà Lan đang dẫn đầu với 11 điểm, trong khi Hy Lạp và Đức cùng có 8 điểm. Serbia toàn thua sau năm lượt trận và không còn khả năng cạnh tranh vị trí đi tiếp.

Ở lượt cuối, Hà Lan sẽ làm khách trên sân Đức trong trận đấu có thể định đoạt ngôi đầu bảng. Với khoảng cách ba điểm hiện tại, đội bóng áo cam chỉ cần một kết quả hòa để chắc chắn giữ vị trí dẫn đầu. Ngược lại, nếu thất bại, Hà Lan có thể bị Đức bắt kịp về điểm số.

Trong khi đó, Hy Lạp sẽ tiếp đón Serbia với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu Đức đánh bại Hà Lan, chiến thắng trước Serbia sẽ giúp Hy Lạp có cùng 11 điểm với hai đối thủ cạnh tranh và khi đó các tiêu chí phân hạng sẽ đóng vai trò quyết định. Nếu Đức không thắng, một kết quả hòa cũng có thể đủ để Hy Lạp giữ vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu.

Với ba đội tuyển vẫn còn cơ hội đi tiếp và khoảng cách điểm số không lớn, bảng A2 hứa hẹn sẽ chỉ ngã ngũ sau lượt trận cuối cùng, diễn ra vào ngày 16/11/2026 theo giờ địa phương.