Manchester United và vòng xoáy khủng hoảng không hồi kết

Michael Carrick đang chịu sức ép lớn trước thành tích sa sút của Manchester United. Ảnh: Daily Mail

Tụt dốc không phanh

Manchester United bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11 trong tình thế khó có thể hình dung hồi cuối mùa trước. Trận hòa 4-4 với Aston Villa tại Old Trafford hôm 8/11 giúp đội bóng tránh một thất bại sau màn rượt đuổi nghẹt thở, nhưng không thể che lấp thực tế rằng, họ đã tụt xuống vị trí thứ 18 ở giải Ngoại hạng Anh. Sau 10 vòng, thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick mới có 8 điểm, bằng Sunderland nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại và chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm.

Độ tương phản với mùa giải trước càng khiến tình cảnh hiện tại trở nên cay đắng. Trong 17 trận Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 dưới sự dẫn dắt của Carrick, “Quỷ đỏ” thắng 12, hòa 3 và chỉ thua 2. Họ giành 39 điểm, tương đương trung bình 2,29 điểm/trận. Đội ghi 33 bàn (1,94 bàn/trận) và để thủng lưới 18 (1,06 bàn/trận). Phong độ đó góp phần quan trọng đưa Manchester United cán đích thứ 3 với tổng cộng 71 điểm và giành vé dự UEFA Champions League.

Chỉ sau 10 vòng mùa này, các chỉ số đã đảo chiều rõ rệt. “Quỷ đỏ” thắng 1 trận, hòa 5 trận và thua 4 trận, chỉ đạt trung bình 0,8 điểm/trận. Họ có 14 bàn, trong khi đã thủng lưới 19 lần. So với 17 trận dưới thời huấn luyện viên Carrick mùa trước, người ta có cảm giác đây là hai tập thể hoàn toàn khác nhau.

Manchester United không chỉ tấn công kém hiệu quả hơn, mà còn để đối thủ ghi bàn với tần suất gần gấp đôi so với mùa trước. Vấn đề không chỉ nằm ở một trận đấu. Ở UEFA Champions League, Manchester United lần lượt thua Atletico Madrid 0-2 và Como 1-4. Sau thất bại trước Atletico Madrid, Lisandro Martinez công khai đặt câu hỏi về công tác chuyển nhượng, đồng thời đề cập đến trách nhiệm của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Một tuần sau, Bruno Fernandes chỉ trích cách tổ chức pressing của Ban huấn luyện sau trận thua Como. Khi những tiếng nói từ các trụ cột xuất hiện công khai, câu chuyện không còn đơn thuần là kết quả kém cỏi mà đã chạm tới sợi dây kết nối niềm tin giữa cầu thủ, huấn luyện viên và bộ phận điều hành.

Thay tướng có đổi vận?

Dù nhận được sự thông cảm, Carrick vẫn bộc lộ những hạn chế trong việc tổ chức lối chơi và duy trì sự ổn định của đội bóng khi phải đối phó với bài kiểm tra lớn hơn nhiều so với giai đoạn tạm quyền thành công trước đó. Trước khi trở lại Old Trafford, kinh nghiệm cầm quân của ông chủ yếu gói gọn trong 2 năm rưỡi tại Middlesbrough. Quãng thời gian dẫn dắt “Quỷ đỏ” cuối mùa trước cho thấy Carrick có thể tạo ra cú hích về tinh thần và kết quả trong một giai đoạn ngắn. Tuy nhiên, duy trì sự ổn định qua một mùa giải đầy đủ, với lịch thi đấu châu Âu và áp lực xoay vòng đội hình, là nhiệm vụ khác hẳn. Những thất bại trước Atletico Madrid và Como cho thấy ông chưa tìm được lời giải đủ thuyết phục cho bài toán cân bằng giữa cường độ pressing, khả năng phòng ngự chuyển trạng thái và chất lượng kiểm soát bóng.

Người kế nhiệm Carrick sẽ gánh vác những nhiệm vụ không hề đơn giản. Dù lựa chọn ai, Manchester United cần một nhà cầm quân có năng lực tổ chức lại hệ thống phòng ngự trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa xôi hơn. Điều cần sửa chữa không chỉ là chất lượng của từng hậu vệ, mà còn là cách cả tập thể vận hành, từ cự ly giữa hàng tiền vệ và hàng thủ, phản ứng sau khi mất bóng, khả năng bọc lót hai biên cho đến sự chủ động trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Quan trọng hơn, khủng hoảng ở Old Trafford khó có thể được giải quyết bằng một quyết định sa thải đơn lẻ. Nếu Carrick ra đi, ông sẽ trở thành huấn luyện viên chính thức thứ tư của Manchester United bị chấm dứt nhiệm kỳ kể từ đầu thập niên 2020, sau Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag và Ruben Amorim. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng Giám đốc điều hành Omar Berrada là những nhân vật giữ vai trò quan trọng trong định hướng thể thao và tuyển dụng. Vì thế, bộ máy này cũng phải chịu trách nhiệm về sự thiếu chất lượng mất cân đối của đội hình, dẫn đến những kết quả tồi tệ trên sân cỏ.

Điều Manchester United cần nhất lúc này là thống nhất kế hoạch xây dựng đội bóng giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện, xác định rõ con đường phát triển và mục tiêu cụ thể để tập trung nguồn lực thực hiện từ cấp quản lý đến những người trực tiếp cầm quân. Nếu không, việc thay huấn luyện viên hoàn toàn có thể vẫn chỉ là chuyện “bình mới, rượu cũ” mà thôi.

Khởi đầu mùa giải 2026-2027 được xem là tệ nhất của Manchester United kể từ mùa 1986-1987. 40 năm trước, “Quỷ đỏ” thua cả 3 trận mở màn và có thời điểm rơi xuống cuối bảng First Division (hạng đấu cao nhất nước Anh khi đó). Sau 8 vòng mùa 1986-1987, đội chỉ có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 6 thua) và đứng áp chót. Huấn luyện viên Ron Atkinson bị sa thải đầu tháng 11/1986 và người thay thế chính là Sir Alex Ferguson huyền thoại. Sự trùng hợp ấy khiến một số cổ động viên ‘Quỷ đỏ’ hy vọng đội bóng có thể "đổi vận" nếu thay huấn luyện viên trưởng vào thời điểm này.