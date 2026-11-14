Argentina nhận thất bại đầu tiên sau khi Messi chia tay đội tuyển

Các cầu thủ Uruguay ăn mừng sau tình huống phản lưới nhà của Leonardo Balerdi bên phía Argentina trong trận giao hữu tại Buenos Aires, ngày 13/11. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lionel Scaloni kể từ chung kết World Cup 2026, sau ba chiến thắng liên tiếp trước Bolivia, Burkina Faso và Benin.

Dù được thi đấu trên sân nhà và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Julian Alvarez, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernandez, Argentina vẫn gặp khó khăn trong khâu tổ chức tấn công.

Trong khi đó, Uruguay tận dụng tốt những sai lầm của đối phương để ghi hai bàn liên tiếp ở đầu hiệp hai. Phút 48, Leonardo Balerdi phản lưới nhà, trước khi Maxi Araujo đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53.

Trước tình thế bất lợi, HLV Lionel Scaloni điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công.

Những thay đổi này phát huy tác dụng ở phút 73, khi cầu thủ vào sân thay người Gianluca Prestianni kiến tạo để Julian Alvarez ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, Argentina không thể ghi thêm bàn thắng trong thời gian còn lại và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Theo thống kê, Argentina đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,32, cao hơn mức 0,38 của Uruguay.

Tuy nhiên, đội chủ nhà không tận dụng được ưu thế về cơ hội, trong khi đối thủ lại tỏ ra hiệu quả trong những tình huống dứt điểm.

Kết quả này cũng đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Uruguay trước Argentina kể từ năm 2023.

Thất bại trước Uruguay cho thấy những thách thức mà Argentina phải đối mặt trong giai đoạn hậu Messi.

Khi không còn cầu thủ giữ vai trò trung tâm trong tổ chức lối chơi và điều tiết nhịp độ trận đấu, HLV Lionel Scaloni cần tìm kiếm những phương án thay thế phù hợp để duy trì sức mạnh của đội tuyển.

Đáng chú ý, thủ môn Geronimo Rulli được trao băng đội trưởng trong trận đấu này, còn chiếc áo số 10 của Messi vẫn chưa có người tiếp quản.

Sau trận thua Uruguay, Argentina sẽ gặp Costa Rica vào ngày 17/11 trên sân Mario Alberto Kempes tại Cordoba.

Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026, đồng thời là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi cho giai đoạn tiếp theo.

(tổng hợp)