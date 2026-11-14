Võ cổ truyền chuẩn bị nhập cuộc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu diễn ra từ ngày 19 đến 28.11 tại Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TP.HCM). Giải quy tụ khoảng 550 thành viên gồm cán bộ, trọng tài, HLV và VĐV.

Nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận là nơi tổ chức môn võ cổ truyền tại Đại hội

Trong số 344 võ sĩ đăng ký có 207 nam và 137 nữ, cho thấy sự đầu tư, quan tâm của các địa phương đối với công tác đào tạo và phát triển võ cổ truyền.

Chương trình thi đấu gồm 37 nội dung, tương ứng 37 bộ huy chương. Trong đó, đối kháng H1 có 8 nội dung với 5 hạng cân nam, 3 hạng cân nữ; đối kháng H2 gồm 19 nội dung, chia thành 11 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

Bên cạnh những màn so tài về sức mạnh, tốc độ và bản lĩnh trên sàn đấu, 10 nội dung quyền thuật dành cho nam và nữ sẽ mang đến cơ hội thể hiện kỹ thuật, sự chuẩn xác và nét đặc sắc của võ thuật truyền thống.

Theo điều lệ, VĐV tham dự phải từ 17 đến 40 tuổi, đạt trình độ võ sinh cấp 8 trở lên và được tổ chức thành viên của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam công nhận. Mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký một nội dung thi đấu, bảo đảm yêu cầu chuyên môn và tính cạnh tranh của giải.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 VĐV đến từ 24 đơn vị

Trong những ngày chuẩn bị cuối cùng, các đoàn đang rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và xây dựng phương án thi đấu. Công tác tổ chức, bảo đảm an toàn, tuân thủ luật và phòng, chống doping cũng được chú trọng.

Với quy mô 24 đơn vị cùng lực lượng VĐV đông đảo, môn võ cổ truyền hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn tại Đại hội.

Đây không chỉ là dịp để các võ sĩ khẳng định năng lực, thành quả huấn luyện mà còn là cơ hội lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy việc bảo tồn và phát triển tinh hoa võ thuật dân tộc trong đời sống thể thao hiện đại.