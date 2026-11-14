Kỳ tích 36 năm xuất hiện trở lại ở tuyển Hà Lan

Ba bàn thắng trong vòng 21 phút giúp Reijnders trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên lập hat-trick ngay hiệp một kể từ Marco van Basten năm 1990.

Thành tích mà Reijnders mới làm được còn chấm dứt gần 3 năm tuyển Hà Lan không có cầu thủ lập hat-trick, kể từ Calvin Stengs trong trận thắng Gibraltar 6-0 hồi tháng 11/2023.

Kỷ lục của tiền vệ 28 tuổi càng ấn tượng khi Hy Lạp bước vào trận đấu với thành tích bất bại, chỉ để thủng lưới 3 bàn sau 4 lượt trận. Ở lần gặp nhau trước đó, đại diện Nam Âu từng dẫn Hà Lan 2-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2.

Hà Lan (áo cam) đè bẹp Hy Lạp 7-0 tại bảng A2 UEFA Nations League hôm 14/11 (giờ Hà Nội). Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn khác trong cuộc tái đấu tại Amsterdam. Sau bàn mở tỷ số của Crysencio Summerville ở phút 6, Reijnders liên tiếp khai thác những khoảng trống trong hàng thủ đối phương để ghi 3 bàn, giúp Hà Lan dẫn 4-0 chỉ sau 33 phút.

Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục khiến Hy Lạp vỡ trận. Hậu vệ Jurriën Timber nâng cách biệt lên 5-0 trước giờ nghỉ, rồi hoàn tất cú đúp trong hiệp hai. Bàn thắng còn lại thuộc về tiền đạo Donyell Malen.

Chiến thắng 7-0 giúp thầy trò HLV Xavi Hernandez có 11 điểm, dẫn đầu bảng A2 và hơn Đức cùng Hy Lạp 3 điểm sau 5 lượt trận. Trong đó, hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League 2026-2027.

Ở lượt cuối lúc 2h45 ngày 17/11, Hà Lan làm khách trước Đức tại Berlin, trong khi Hy Lạp tiếp Serbia. Đội bóng áo cam chỉ cần hòa để chắc chắn vào tứ kết. Ngay cả khi thất bại, họ vẫn có cơ hội đi tiếp nhờ lợi thế lớn về hiệu số đối đầu với Hy Lạp.