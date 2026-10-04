Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/10, sáng mai 5/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/10/2026
Lịch thi đấu UEFA Nations League
20h00 ngày 4/10: League D: Group 2 - Azerbaijan vs Lithuania (TV360, My TV)
23h00 ngày 4/10: League B: Group 3 - Kosovo vs Áo (TV360, My TV)
23h00 ngày 4/10: League D: Group 1 - Malta vs Andorra (TV360, My TV)
01h45 ngày 5/10: League A: Group 2 - Hy Lạp vs Đức (TV360, My TV)
01h45 ngày 5/10: League A: Group 2 - Hà Lan vs Serbia (TV360, My TV)
01h45 ngày 5/10: League A: Group 4 - Bồ Đào Nha vs Na Uy (TV360, My TV)
01h45 ngày 5/10: League A: Group 4 - Wales vs Đan Mạch (TV360, My TV)
01h45 ngày 5/10: League B: Group 3 - Ireland vs Israel (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha
19h00 ngày 4/10: Real Sociedad B vs Granada
21h15 ngày 4/10: Sporting Gijon vs Celta Vigo B
23h30 ngày 4/10: Castellon vs AD Ceuta FC
02h00 ngày 5/10: Girona vs Mallorca
Lịch thi đấu VĐQG Philippines
14h00 ngày 4/10: Maharlika vs Philippine Army
16h45 ngày 4/10: Davao Aguilas vs Tuloy
19h30 ngày 4/10: Manila Digger vs Cebu FC
Lịch thi đấu VĐQG Ghana
22h00 ngày 4/10: Aduana Stars vs All Blacks
22h00 ngày 4/10: Debibi vs Medeama SC
22h00 ngày 4/10: Dreams FC vs Hearts of Oak
22h00 ngày 4/10: Heart of Lions vs Ashanti Gold
22h00 ngày 4/10: Holy Stars vs Berekum Chelsea
22h00 ngày 4/10: Port City vs Bechem United
22h00 ngày 4/10: Samartex vs Young Apostles.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-4-10-2026/439194.html