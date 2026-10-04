Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/10/2026

Đầu tháng 1/2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức tiến hành Đại hội khóa X (nhiệm kỳ 2026 - 2030) - sự kiện được ví như "Hội nghị Diên Hồng"quyết định vận mệnh của môn thể thao vua trong 4 năm tới. Nhân cột mốc mang tính bước ngoặt này, bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai), một người đầy nhiệt huyết với bóng đá nước nhà đã đưa ra những góc nhìn cực kỳ táo bạo, hiến kế những giải pháp đột phá cho bộ máy thượng tầng của VFF trong nhiệm kỳ mới.